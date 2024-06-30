自由開講》從百年國小關門 看國土配置與少子化問題

◎賴明煌

六月份是梅雨與颱風交替節令，鳳凰花開顯諭各校畢業生離校情傷與各奔錦繡前途朦朧之際，憂喜參半表露在學子與師長臉上。創校於一九二四年的臺南市六甲國小湖東分校，今年正好滿百年，這屆畢業生僅一位且二年來沒新生入學，故下學期就要關燈停辦，令人感慨臺灣國土配置失妥致產業發展重北輕南與各地少子化的衝擊頗大。

台南六甲國小湖東分校最後一位畢業生徐瑞君（中）獲得台南市長體育獎，校長蘇淑娟（左）、導師黃美慧（右）祝賀。（資料照）

看到湖東分校送走最後一位畢業生後，剩下五位在校生在三年前就已入籍轉回遠在十公里外六甲國小就讀，幸經校方透過政府採購法公開招標取得合法公司遊覽車，自湖東每天接送到六甲解決交通問題，且又有更多同儕可一起學習精進相互關懷與師長照顧無微不至，烏山頭水庫東側山區關校或許對學子受教育更好就沒遺憾了。

筆者回想廿年前代表當時蘇縣長去該校参加畢業典禮致詞，無限感慨，當時僅二名畢業生，全校不到廿位師生，應屆畢業生得獎無數，因山區畢業校友感恩校方會回校捐贈大量獎金獎品，很多是自行車等大型禮物，學生家人要用貨車來載回家。如今因國土配置長期失妥與產業發展偏重在北部及就業機會等朝都市化的集中，衍生各區少子化窘況竄生，房價高聳不僅在都市一屋難求，滿溢流資到處各地獵房炒價，對偏鄉的衝擊與弱勢族群更是明顯，偏遠地區沒適當工作就無年輕人也無孩子，滿地只剩老殘銀髮族苦守故居家產慘，致該校撐廿年到現在要關燈暫封了。

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徧遠地區讀書教育與就業等機會，是極度匱乏貧窮的窘態，且各縣市均面臨此一大問題。筆者建議短期上透過適當的師生照顧與交通接送可救急延壽，中長期就需要透過國土計畫與產業的整體重新配置等，來落實在地創生、銀壯共生與均勻國土發展、各項人工自然資源合理運用及保護脆弱敏感的地質區等，好讓國人可銀壯幼三代同堂安居樂業，不致過度遷移釀南人北漂艱辛就業，又肇故鄉銀幼乏人照顧與隔代教養失妥等，致生社會重大問題頻傳亦是國家整體損失，與國人幸福感驟減之主因。



（作者為前南縣交通觀光局長、嘉市秘書長）

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