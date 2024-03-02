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自由廣場》課本一再出錯 焉能有效學習?

2024/03/02 05:30

◎ 劉前山

自108課綱公布後，雖將課程分為部定課程及校訂課程，在部定課程仍採取審定制，但在國小自然領域，卻成為老師的夢魘，不僅因許多老師非數理系出身，國小自然也包括了基礎物理、化學、生物、地球科學、實驗室倫理與守則等多種內容，若深究現行自然教材，會發現教材本身便有極大問題，以地球科學為例，各版本大致有納入地球自轉與公轉，流水侵蝕、月相及星象觀察等內容，但仔細檢視各版本教科書，以翰林版的「星空的奧秘」此主題為例，翰林版五年級下學期第一單元「星空的奧秘」第十六頁指出: 夜裡最亮的是天狼星，是距離地球最近的恆星，約8.6光年。但同一頁又提到；大部分的星星和太陽一樣，是會發光、發熱的恆星；但我們知道太陽在定義上屬於恆星，也應是離我們最近的恆星，而天狼星卻是距離我們8.6光年的恆星。可知課文在敘述上就自相衝突。

康軒版四年級上學期在第一單元「白天和夜晚的天空」第十頁同樣有語意不清的問題，插圖中小女生說︰白天時看不見星星。但如同翰林版，太陽其實也是恆星，而自然科的大目標在於協助學生釐清所謂的迷思概念，但是這樣的教科書，老師若不細查，反而更增學生的迷思概念。

就星向教學來說，目前仍以星座盤為主要的觀測工具，事實上都市因光害或空汙因素，導致觀星變成一件困難的事，南一版則是在引起動機部分提到，在夜晚的戶外搭帳篷，觀賞美麗的星空，卻未說明是否要離開帳篷或採取什麼方法。

隨著科技進步，目前已有相當多的觀星軟體，第一線老師教學時，或許也可以採用觀星軟體進行教學，至於星座的故事雖然有趣，但應該不是自然教學的重點，尚祈各家出版社都能在教材上多所費心，才是學子之幸。

（作者從事教職，劉前山是筆名）

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