自由開講》別再讓教育步上「中國人」的回頭路！

◎陳啟濃

許多四，五年級生，國中時代的地理考卷，考題都會有「從廣州到北京，要坐那些鐵路？」為了背答案，虛擲了寶貴的年少青春。然而到了讀大學，都還不認識台灣曾經經歷過「二二八事件」。

解嚴前威權世代的教育，就是很明顯得的「政治意識形態」掛帥的課程，統治者把有利於政權統治目的的內容，強制的灌輸給學生。因而不僅要「做一個堂堂正正的中國人」，還挑動學生要抱定「反攻大陸，解救同胞！」的志向。

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好不容易台灣解嚴，歷經兩次政黨輪替，教育走向與學生有意義的連結，建立以「台灣」為主體的教育內容，以生活化、務實取向為主。教育本該促進學生認識生長環境，從而產生連結，養成問題解決的能力，提升自我的生活技能。

立法院的一場國民黨主辦的公聽會，嘉義大學教授吳昆財出席表示， 108課綱是歷史虛無的教綱，因為「去中國化」。北一女教師區桂芝更主張應停止108課綱。因為保守力量的反彈，立法院現在又由在野聯盟占多數，回復「中國課綱」，重新回到「做個堂堂正正的中國人」的時代，有機會再度成為學生的噩夢。

立法院教文會日（30）前召開「高級中等教育修法暨108課綱實施檢討」公聽會，教文會召集人、國民黨立委柯志恩應「中華語文教育促進協會」秘書長段心儀等單位之請而開。（資料照）

回復黨國時代的「中國人」課程，才是「意識形態」主導的偏差教育。台灣主體性的教育，只不過是回歸教育該有的本質，讓教育與學生產生實際的連結，建立生活化、人性化的課程內容。讓不當干預的政治力量退去，還給教育該有的清新面貌。教育要與學習者有意義的連結 別再讓課程步上「中國人」的回頭路。

（作者為嘉義大學教育博士）

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