自由開講》從來都沒有「政治歸政治」!

◎康駿銘

二十七年前的七月一日，香港主權從英國手上轉移到中國，當年的「五十年不變」承諾還沒到一半，政府無視香港史上最大規模的抗議行動，堅持通過破壞香港自由與法治的送中惡法，僅在主權移交二十二年後的七月一日，示威者破門佔領了立法會，塗黑了上面的香港特區區徽，並展示英治年代的香港旗幟，這個畫面震撼了全世界，香港人用行動說明不接受中國政權的統治。事實上，香港多年來的七月一日，都是上街遊行抗議的日子，如今更成為了香港傀儡政權神經緊繃的敏感日子，穿黑衣在路上走，也要被盤查；何韻詩要舉辦線上音樂會，也要出動大量警力高度戒備；更遑論新聞、網路上的言論、所有的出版品、創作品都已被畫上一條又一條的「國安」紅線。

創作需要有自由的空間，幸而我們在台灣仍擁有高度的自由，但我們的自由是先輩用血、用性命爭取回來才變成了我們年輕一輩與生俱來的權利。當年戒嚴時期有多少歌曲被各種莫名其妙的理由而被列為禁歌？今天演藝界能百花齊放、能用各自的語言來創作，能編寫各種題材的劇本，就已經展現台灣有充分的自由。然而，巴奈在金曲獎台上談六四、談政治，卻遭受那些對北京強迫台灣演藝人發表一中言論默不作聲的人的批評，這些人不僅毫不尊重言論自由，根本更是在幫極權在自由世界畫紅線的行為，難道日後台灣的劇本、歌曲，全都要為了迎合中國先自我審查一番？

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上週六（29日）原住民歌手巴奈（左）在金曲獎發表得獎感言時，表示不要以為流行音樂跟政治沒關係，「金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」這段話瞬間引發小粉紅怒火，也讓許多中國人在社群上對她砲轟。（中央社）

同樣地，昔日的香港也有一堆人高喊著「政治歸政治」，以高高在上的姿態要求守護香港核心價值的人閉上嘴巴，說到底根本只是不願承認為了一己私利而迎合極權的遮羞布而已，阻止他人對於本來就不合理的事情發聲、抗議，根本就是同流合污。再者，看看歐洲的 Eurovision，看看奧運，各個領域從來都無法跟政治脫離關係。而正當全世界都在與中國脫鉤，更有香港的前車之鑑，實在難以理解為何還有那麼多的台灣人對這個毫無自由可言、對智慧財產權切毫無保障的極權國家趨之若鶩。既然這些人自己表態蔑視自由，就別怪其他人的口誅筆伐了。

（作者為台灣基進國際部專員）

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