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自由開講》肯定賴政府 提升赴中警示的積極作為

2024/06/29 21:04

◎邱志偉

保護國人，陸委會副主委梁文傑日前宣布，赴中國及港澳旅遊警示燈號升為「橙色」燈號。（資料照）

針對中國近期多次升高對台恫嚇，並以懲獨法規試圖用缺席審判形式恐嚇國人。這幾年來，特別是近期，有多位國人赴中遭逮，甚至莫名遭到搜索等不當對待之行為，國人赴中國具風險早就是不爭的事實。雖然兩岸目前交流仍持續，但中國早已自疫情後，片面中斷許多對台交流活動，包含觀光旅遊等，因此，政府此刻提升旅遊警示至橙色，是符合長年來兩岸對等尊嚴原則。

從2017年李明哲遭逮以來，已有多位國人赴中遭到逮捕，且多數都是民間人士，既非情報人員也非軍事人員，但一律讓這些人上電視認罪，有辱國人尊嚴。

從2017年李明哲遭逮以來，已有多位國人赴中遭到逮捕，且多數都是民間人士。圖為民團曾舉行「我們都是李明哲」的行動聲援記者會。（資料照）

兩岸這幾年來互動，動輒恐嚇，喊打喊殺的都是中國政府，台灣除了保衛國安加重對共諜的懲罰外，並未阻斷國人赴中的活動。即便是到今日提升旅遊警示，也並未以法規禁絕國人赴中就學、經商等活動。

相比之下，中國政府自疫情後，不讓留學生來台、觀光客來台，試圖打擊台灣學界或旅遊觀光業，甚至希望在國內形成輿論，恐嚇政府的兩岸政策或主張。

我們已經看到，中國政府如今已會在台灣媒體節目，派人盯哨。這也化解我多年來的困惑，為何有許多政論節目討論題綱，經常和中國如此同步，甚至是中國官媒主持的政論節目也討論相同主題。

我過去質詢時，就已多次針對國人錄製中國政論節目自我矮化政府，或是有中國政論在台灣違法錄製等問題要求政府改善。但我們卻一再看到，國內就是有部分人士寧可配合中國統戰，也要抵抗政府為維持國內自由民主環境、不讓中國干預台灣輿論的政策。如今再看到中國懲獨法規及發佈許多台獨名單，以及國人赴中遭到不當拘捕等情節時，早該要有正面積極表態，而提升旅遊警示，是我認為相當明確的態度與作為。

目前在外交部領事事務局網站所顯示，世界各國旅遊警示屬於橙色警示（避免非必要旅行國）：包含印度部分地區、黎巴嫩，及東南亞的緬甸、柬埔寨等國家。部分主要是治安或戰亂問題，東南亞主要是有詐騙問題，但相較之下中國整日對我國文攻武嚇，我們並未將相對的旅遊警示提升至橙色顯不合理。

因此，也不必過分解讀政府的立場，我認為有為有守，才是政府該有的基本態度，提升橙色警示是早該做、也必須做的事情。我過去就曾在香港機場遭到拒絕入境的不當待遇，如今已經並非罕見個案，更應當有積極作為。我們也盼中國政府及早停止無理騷擾、扣押等行為，讓兩岸互動盡早回歸理性、健康的往來。

（作者為立法委員）

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