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自由開講》台獨新法，是「留島不留人」前奏

2024/06/29 18:40

◎林尚毅

關於中共於6月21日發布將「台獨份子」定罪的22條意見，近日有媒體揭露為中國政法部門一意孤行的行為。報導提到，近來積極爭取融台業績的台辦系統本想阻擋政法部門出手，卻不敵政法系統長年權力獨大而失敗。

中共日前發布將「台獨份子」定罪的22條意見。（中央社資料照）

新法的認定中，不僅主張台灣獨立會被列為台獨份子，連代表台灣參與國際組織者，都算在列。換言之，五月在世衛大會說台灣具有國際法人身份的國民黨江啟臣、抗議聯合國氣候變遷大會阻擋進場的民眾黨吳欣盈都算是「台獨份子」。連曾任中華民國總統、行政官員者，也都有很大機會被冠上台獨罪名而遭到逮補。

照中共邏輯，五月在世衛大會說台灣具有國際法人身份的國民黨江啟臣（左5）都算是「台獨份子」。（取自陳菁徽臉書）

中國政法部門倚著大權推動新法，強制取代台辦系統在處理台灣事務的地位，背後透露出中國國家制度仍為「類法治」階段，面對爭端時是在比誰的拳頭比較大顆，而不顧國家訂定的發展方向，也不在意整體國家利益。在中國體制中，拳頭最大顆的當屬軍事系統，政法系統次之，處理地方事務的組織則位居最後。

換言之，中國政法部門等於是宣告台辦系統與台灣親中政治人物營造出來的「和統」幻想破滅。即便台辦積極指導親中政黨在臺灣推動民間合作，以旅遊團、論壇等名義展開兩岸交流，並透過親中媒體宣揚中國「融台」的各項措施，企圖營造出和平統一將大幅提升中、台雙方的利益。但在強人政治的氛圍下，若軍事系統一聲令下「留島不留人」，過去這些友台、和平統一的主張都將立刻灰飛煙滅。

這次新法的推動讓北京當局「留島不留人」的恐怖主張原形畢露，更是狠狠打臉在台的親中政黨，主張和平統一永遠只是自欺欺人的幻想，終將成為南柯一夢。

（作者為大學生）

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