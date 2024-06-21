自由開講》「台灣真正的威脅」」果然是中國國民黨

◎陳慶坤

上個月立法院在國眾兩黨人數優勢下，通過國會擴權相關爭議性條文，可見《華爾街日報》「顛覆台灣國會」之說絕非空穴來風。（資料照）



美國《華爾街日報》近日刊登一篇名為「台灣真正的威脅」的評論報導，該文指出，中國可能不會軍事入侵台灣，但中國可能會利用台灣內部政治分歧，來操弄台灣政治，正在試圖顛覆台灣國會。該文進一步指出，國民黨在中共進行環台軍演的狀況下，制定會破壞台灣安全的新法，顯見中國計劃明確，他們希望能夠凍結台灣的政治，使台灣成為美國、日本和其他區域國家不可靠的夥伴，並讓緊張局勢升級。

美媒︰中國操弄內部分歧 試圖顛覆台灣國會

雖然沒有直接證據顯示，中國正在影響台灣國會運作，但是從上個月立法院在國民黨和民眾黨人數優勢下，通過包括「總統國情報告常態化」、「訂立藐視國會罪」、「擴大立院調查權及聽證權」、「強化立法院人事同意權」等相關爭議性條文，可見《華爾街日報》「顛覆台灣國會」之說絕非空穴來風；「台灣真正的威脅」果然是中國國民黨。

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2000年喪失政權後的國民黨，就走向聯共制台策略，這是李筱峰教授2001年神預言：中國犯台「先攻佔立法院」的歷史背景；2005年也是立委的賴清德，也因不滿在野黨惡意阻撓軍購預算案，罕見動怒飆國罵「國家都要被你們搞垮」。

跡象顯示，中國國民黨副主席夏立言近年不斷在關鍵時刻往訪中國，與國共主導的國共論壇、海峽論壇等交流頻繁，即已透顯國共聯合滅台的策略，國民黨面對質疑總以不要抹紅、兩岸要和平為理由搪塞。

今年馬英九清明訪中祭黃陵，繼之國民黨黨團總召傅崐萁北京面朝回台之後，隨即在立院掀起一陣腥風血雨的立院整肅運動，以「國會改革」為名，與中共內外呼應，無限上綱越俎代庖搶奪司法權成立特偵組，意欲對過去8年民進黨施政重啟調查，舉凡口罩、疫苗、綠電、缺蛋等等措施，無所不用其極一一開棺驗屍？甚至「兩岸和平協議公投連署」也浮上檯面，躍躍欲試。

19日青鳥又起，再次展現反對國會濫權，拒絕民主倒退的公民意志。（資料照）



可以說20餘年後，國共長期對台策略、布局，終在2024年實現，國會亂象正以在地協力者配合中共，將立法院成為中共的立法局，企圖透過修法將台灣香港化，削弱政治自由和民主制度。香港自《國家安全法》實施後，許多本來擁有的自由表達權利受到壓制，新聞自由和言論自由大幅縮減，台灣也將面臨這一困境。因此，19日青鳥又起，再次展現反對國會濫權，拒絕民主倒退的公民意志。

「台灣國」有感於國會亂象肇因於狼狽為奸的國民黨及台灣民眾黨，在忠孝西路暨中山北路的轉角大樓外牆懸掛「消滅國眾兩黨 終結國會亂象」超大布條，以為呼應。再次展現反對國會濫權，拒絕民主倒退的公民意志。「台灣真正的威脅」是在地協力者配合中共的計謀，想要透過修法將台灣香港化，「昨日的香港，今天的台灣」已迫在眉睫，「台灣人該覺醒了」！

（作者為「台灣國」顧問）

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