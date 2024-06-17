社論》國會擴權、濫權危機

針對行政院所提對「立法院職權行使法部分條文」及「刑法增訂條文」之覆議案，立法院長韓國瑜召開朝野協商，決議於六月十九日、二十日召開全院委員會，邀請行政院院長列席說明，由國民黨團推派十一人、民進黨團推派十一人、民眾黨團推派兩人進行詢答，並於六月二十一日進行表決。覆議案能否通過，行政院長卓榮泰充滿信心，但據當前的政治生態觀察，成敗關鍵在於民眾黨八席立委的動向，然而，在黃國昌為個人利益謀，必須依附於傅崐萁，且乾綱獨斷之下，白營同意覆議案的機率很小。

坦言之，綠營雖呼喊藍、白立委「起義來歸」，實際上仍相當清楚形勢之不利，因此除了寄望於大法官釋憲，另一方面則積極推動下鄉宣講，希冀延續青鳥行動召喚出來的群眾力量，讓民眾醒悟一個可怕的事實，即藍營只是領先綠營一席，但加上兩席盟友，以及白營八席自甘淪為「傅隨組織」的明幫暗助下，竟然可以抹殺程序正義，未經理性討論與溝通，通過擴大立委權力的明顯可能違憲法案，把立法者變成法官及執法者的多重角色，不但以民事、刑事規範官員，甚至以定義模糊之「有關係人員」的名義介入民間企業、組織、與個人之事務與懲處。以些微多數的藍營，加上心中充滿怒火、經常咆哮的政客盲目跟從，所形成的復仇者聯盟，竟然能夠壓倒一切反對聲音，搞出一個擁有無限權力的太上機關。這不僅造成憲政危機，更將導致社會的動盪不安，才能在沒有政黨動員下激出十萬人包圍立法院的青鳥行動，徹底暴露民眾對於台灣民主永續的憂心。因此，在覆議案對決前夕，民進黨改變不介入青鳥行動的態度，全面推動下鄉宣講，直接訴諸民眾，這才是對台灣負責的作法。至於國民黨主席朱立倫宣稱要辦百場說明會，在行動上卻「離離落落」，未見積極作為，似乎顯示心虛理虧的心理狀態。至於，在立法院議事上毫無具體態度與貢獻，只是圍繞著黃國昌一人之意志與利益旋轉的白營八席，總是提一些相互矛盾的主張，主席柯文哲主張要「電視辯論」，黃總召卻應和藍營，封殺一切討論，而黨內亦有提議「廟口開講」的聲音，可見整個黨方寸大亂，已經不知何去何從。

請繼續往下閱讀...

尤有甚者，藍白合謀推動國會擴權之餘，更試圖推翻過去小英八年內完成的一些改革、轉型正義的法案。例如年金改革、救國團的黨產爭議，都在藍營推動下意圖復辟，而白營黃國昌卻一反過去的正義形象，以不參與投票的方式暗助藍營。令人不解的是，在立法院帶頭的藍白立委普遍言行跋扈乖張，惡形惡狀，無視社會觀感。例如有人打著留德憲法專家旗號，卻對著它黨委員叫囂「我就是比你大」、「我們就是包容你們太久」，並稱質詢官員是「上對下」，完全一副潑婦罵街狀，不見任何專業素養。立委素質如此之低，怪不得在膽大妄為通過擴權法案後，才開始討論如何進行聽證、如何定義「反質詢」，甚至意圖設立無中生有的「調查官」，一切看來都是隨興而為，目中毫無法紀可言。甚至有人異想天開，提案規範監委之職權行使，若圖利自身或損害他人，「最高罰六百萬」。立委擴權，已侵害司法、考試之權，技壓行政院，如今再將黑手伸進監察院，未來若藍白提案廢掉其它四院，由立法院集五權於一身，民眾也不必感到意外。尤其，國會的運作竟然掌握在少數缺乏核心思想，唯權位考量的政客手中，有些人幾年前還披著正義大衣，罵黨產、反紅媒、打黑箱，甚至誓言要消滅國民黨，如今政治立場卻一百八十度轉變，凡昔日被視為正確的人與事，今日就變成錯誤，過去的恩人今日也成了仇人。這些政客造成的國會亂象，凸顯了台灣民主的脆弱。幸而，藍白立委亂搞之下，其政黨的支持度也大幅下跌，讓人也看到了希望，而社會也在醞釀罷免行動，時局的撥亂反正似乎出現契機。

台灣今年的大選，民進黨打破八年魔咒，執政獲得延續，而國民黨雖在總統選舉落敗，卻在國會席次上超越了民進黨，而民眾黨在區域立委全軍覆沒，卻獲得八席不分區立委，政治生態似乎達成某種平衡。令人遺憾的是，政治認同歧異與對立、衝突，卻破壞了政治生態的平衡，造成國會向擴權、濫權傾斜。這讓人看到了希特勒由國會擴權到建立納粹獨裁政權的軌跡，似乎也隱然出現在台灣。更嚴重的是，台灣還有個強大的外敵中國，不時以經濟誘惑與武力威嚇對台灣雙重施壓，而這個敵人以大中華民族主義與愛國主義進行大外宣，其實與特定政黨、族群常有合拍之感。因此，台灣的政黨對立，不僅要從民主運作尋求解方，更要注意國會如此的脫序與動盪，可能給予外敵可趁之機。亦即，台灣藍白帶來的國會亂象，必須從地緣政治框架看待，方可清楚意識到其可能帶給台灣民主與主權之嚴重威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法