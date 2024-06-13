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自由開講》注重宣講效果，才能迅速翻轉形勢

2024/06/13 17:50

◎張世賢

民主化將近三十寒暑的台灣，今年遭遇了嚴重的亂流，隱然有讓獨裁專制體系復辟的傾向。人們不免納悶，綠營在蔡英文總統領導執政八年期間，務實面對國內外各項挑戰，關關難過關關過，產業興隆，民主進步，宜居宜旅，更自立自強，充實國防，堅韌地抵擋中國的侵略擴張，贏得世界民主陣營的一致讚譽、支持，國際地位空前高漲，與之前八年藍營執政時向中國卑躬屈膝毫無尊嚴的景況相比，實有天壤之別。但年初的大選綠營卻流失了兩三百萬票，以致只贏得被譏諷的「少數總統」，更失去了極為重要的立法院過半席位優勢，讓心懷不軌的藍白兩黨狼狽為奸，發揚中華文化醬缸裡最為惡質的專制霸道傳統，飢不擇食地強行擴權，企圖以廉價的手段達到政變的目的。

檢討起來，這種堪稱十分意外的結果，與綠營的說理辯護軟弱無力，習於被抹黑挨打而欠缺有效的反擊，恐怕脫不了關係，否則無法解釋何以政績卓著卻支持者大量減少？

綠營經常自我感覺良好，以為針對某項指控發了聲明就OK了，但筆者總有「理直卻氣不壯」的感覺，無論書面或口頭聲明都是不痛不癢的制式交代，不去追蹤在現代的媒體大海裡，這些聲明產生的實質效果。同時，綠營不像藍營那些人抹黑扭曲發言時，都一字一句咬音清楚，讓人完全聽進耳裡，記在心裡。大概因為聽覺欠佳，筆者就經常聽不清楚柯建銘總召說話的內容，若是多數人也有類此感受，他的宣講效果就難免打折。柯總召長期堅忍奮鬥，功在台灣，人人欽敬，但如今時移勢易，宜多讓口齒清晰者對外發言，爭取理念認同，找回流失的選票。

台灣公民陣線新北工作隊副隊長許冠澤（右起）等多個公民團體在立院外宣布，反國會濫權全國活動串連資訊。（資料照）  

就發言的效果而論，語言的選用是另一個重要關鍵。經過國民黨「消滅方言」暴政的長期傷害後，越年輕者已越聽不懂「方言」。目前藍白領導政變的危機既迫在眉睫，綠營只能遷就「獨尊國語（華語）」的現實，在全台各地啟動的「反濫權，護民主」宣講裡，一律使用絕大多數人都聽得懂的華語，爭取時效，讓各階層民眾、尤其是飛到各地的「青鳥」們都能清楚理解黑白是非，進而大力支持。注重宣講效果，才能迅速翻轉不利的形勢。  

  （作者為退休公務員）

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