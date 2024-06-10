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自由廣場》全民憲法課 「青鳥」開啟民主3.0

2024/06/10 05:30

◎ 林瑞霞

孟德斯鳩名言「憲法落實憲政，要將憲法意識烙在每個國民的心版上」！可惜，諸多的政治文化歷史的因素，讓台灣的民主憲政徒有選舉民主表象，但深化的民主卻走得跌跌撞撞。從這次藍白憑藉多數，強行通過國會「改革」法案的粗暴，可見一斑。

惟危機就是轉機，觀察「青鳥行動」和之前的野百合、太陽花運動又更進化！首先是去中心化，去領袖崇拜，這樣的平民化，民主健全是重要前提；其次，「青鳥」高飛的台灣各處，高中生皆可侃侃而談，普遍拿著手舉牌「沒有討論，沒有民主」是「民主核心價值」的共識，就事論事的態度令人感動。

更可喜的應是接下來的行政院與立法院以憲法為攻防，更是給全國人民上了最珍貴的「憲法」及「民主」課！

其中，憲法知識的攻防，行政部門不以成敗為考量，正當行使權利，不卑不亢，示範「對話」，而非對立與仇恨，更打破中國封建威權體制文化的「人治」，黨同伐異、沒有言論自由的保障。

美國智庫「哈德遜研究所」中國中心主任余茂春強調「六四是未完成的革命」，而台灣的青鳥行動，也正在發展一塲深化台灣民主，升級到「民主法治人權」三．○的契機～包括形塑「憲法意識」普及烙在國民的心版上；更包括「依法據理」、「就事論事」的民主討論。

讓我們揮別中國人治及極權，珍惜民主台灣！

（作者為桃山人文館舘長）

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