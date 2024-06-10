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自由廣場》營造友善語言環境 台語才會美

2024/06/10 05:30

◎ 阿田教授

最近幾位世界資訊巨擘齊聚台灣，以台灣話談論高科技，親切又新鮮，帶動台語的討論。前一陣子立委質詢本土語言教育困境，強調環境營造的重要性，真是一針見血。

筆者無法對「五告水」或「有夠美」或「有夠媠」或ū-kàu suí等書寫發表意見，留待語言專家釐清。但基於在教育廣播電台製作、主持台語節目四年經驗，語言永續應有適合環境來培養與茁壯。如果我們會說卻平常不用，台語就在世代遞減情況下訴諸高閣而走向衰弱，僅僅依賴教育系統維持總是不夠力。

雖然我的台語聽、說無礙，但做廣播的台灣美術節目卻吃足苦頭，許多用語必須借用，但很快倒吃甘蔗，學得許多新鮮用詞和表達，著實是一趟母語尋親之旅。而訪賓與聽眾也享受用台語講台灣美術有夠媠氣的快感。

若是袂曉講，無要緊，不要有壓力，說錯也沒關係，程度好的也不要當「正義魔人」到處糾錯，享受說母語的感覺最重要。

同樣的，全民英語的基礎在於普遍環境的鋪設。教育部卻把主力放在英語教學上，如今雙語政策達標遙遙無期，無怪乎新任教長鄭英耀坦言需卅年才能達成。我認為恐怕會更久，因為沒有對症下藥只徒具形式。

個人經驗，廿幾年前留學回國後全家決定以英語為通用語，避開華語宰制，現在第三代兩歲多孫女在家裡口操台語、英語、華語已無障礙。沒補習或出國卻能朗朗上口，就是有意識地營造語言環境而已。

會講母語的長輩朋友們，我們可不可以從日常生活養成大量說母語的習慣？語言教育政策上則應從學校場域轉向社教環境才是正途。

（作者為前「寶島美術館」廣播節目金鐘獎主持人）

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