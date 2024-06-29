自由開講》台灣發展再生能源 需搭配儲能產業

◎廖明輝

歐洲再生能源近期出現「負電價」現象，德國正面臨再生能源過剩問題，反映出再生能源發電和儲能設備發展的不平衡。作為全球再生能源發展最快地區，歐洲發展再生能源的經驗與所面對問題，可以提供台灣借鏡。也就是，只一味地投資再生能源發展，若沒有足夠的儲能設備，再生能源發展在某個階段就會面臨瓶頸。

作為全球再生能源發展最快地區，歐洲發展再生能源的經驗與所面對問題，可以提供台灣借鏡。（資料照）

以德國為例，德國的太陽能發電在某些時段供過於求，導致電力批發價大幅下跌，甚至出現負電價。這意味著電力供應商需要支付費用來輸出多餘的電力。這一現象在法國、英國、荷蘭等歐洲國家都有發生。歐洲多國近年來大力發展太陽能和風能等再生能源以減少對天然氣的依賴，但由於儲能設施和輸電網路跟不上，造成供需失衡。

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再生能源發電具有間歇性和不可預測性，需要穩定的儲能系統來平衡供需。太陽能和風能的發電量受天氣影響大，無法全天候穩定供電，而現有的電網設施無法靈活應對此一挑戰。因此，建設大規模的儲能設施和改進輸電網路是解決問題的關鍵。透過儲能系統，可以在電力需求離峰期儲存多餘的電力，並在需求高峰期釋放，既可以減少電力浪費，又可以平衡電網負荷。

儲能技術的發展對再生能源至關重要。電池儲能系統是目前最具潛力的解決方案之一。電池可以在電價低時充電，並在電價高時釋放，從而優化資源利用，提升經濟效益。此外，人工智慧驅動的智慧電網和智慧電錶等技術也可以幫助優化電力消費，降低供需不平衡帶來的風險。運用精準的數據分析和預測，智慧電網可以即時調整電力輸送，確保電網穩定運作。

台灣在發展再生能源的同時，也必須重視儲能產業的同步發展。圖為彰化海濱的離岸風電。（彰化縣府提供）

台灣在發展再生能源的同時，也必須重視儲能產業的同步發展。雖然目前台灣的再生能源發電量占比還不高，約只有百分之十，但隨著政策目標的推進，預計在二○二六年再生能源發電占比將達到百分之二十。再生能源靠天吃飯，會產生尖峰負載與發電量兩者的時間不平衡現象。尖峰用電需求發生在再生能源不可用的時間之後，就必須藉由儲能裝置來改善。為了避免未來出現供需失衡，台灣需要積極建設並普及儲能系統來平衡尖離峰用電，確保電力供應的穩定性和可靠性。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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