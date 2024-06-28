晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》回應童子賢的核能立場

2024/06/28 05:30

◎ 杜信龍

和碩董事長童子賢最近頻頻拋出支持核能的言論，實際上，台灣的能源結構已經發生顯著變化，再生能源的總發電量已經超過了核能發電。

目前，台灣的核能發電僅占總發電量的約六％。再生能源，包括太陽能、風能、水力發電、生質能和地熱能，在台灣的總發電量中所占的比例逐年增加。根據政府的計劃，再生能源在二○二五年預計將達到廿％的比例。

AI技術尤其是大型深度學習模型和訓練過程需要大量的計算資源，這導致了高能耗。因此，未來全球對再生能源的需求將會增加，甚至外國廠商也要求代工廠逐年增加再生能源的使用比例。這一現實讓核能在台灣的發展顯得格格不入。

從現實面來看，台灣的人口密度極高，且地處環太平洋地震帶，這使得核能發電面臨巨大的風險。核廢料的處理問題及其高昂的成本，以及核災時的疏散計劃等，都需要謹慎考量。這些因素都沒有被充分考慮到，卻是決定是否使用核能的關鍵。

另一個角度來看，俄烏戰爭已滿兩週年，俄軍為削弱烏軍能力，攻擊重要基礎設施，如核電廠，引發核災疑慮。這加速了全球能源轉型，促使各國將再生能源和分散式電網作為優先考慮，增加其彈性。最近中國無人機多次入侵台灣外島領空，政府規劃配置干擾槍以保護核電廠等一級國家關鍵基礎設施，更加突顯台灣無法承擔核災的後果，核電設施甚至可能加劇中國對台威脅。

童子賢只看到核能的優點，卻忽視台灣使用核能的困境，最近南韓核電廠的核廢水洩漏事故更是警示。核電重啟或延役，不僅是民生經濟問題，更是國安問題。童子賢的立場與藍白陣營推動《核子反應器設施管制法》修法的立場一致，試圖為核電廠延役解套，然而核電廠延役並非最佳解決方案。若持續提出核電廠議題，只會擾亂社會大眾，而缺乏實際可行的改善計劃，只會讓人民失去信任。

（作者是台南市市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書