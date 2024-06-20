自由廣場》跳電曲解成缺電 這個記者不如AI

◎ 陳秉亨

看到媒體報導，所謂財經特派記者拿著內湖科技園區六五五戶停電，詢問新任經濟部郭智輝部長是否因為缺電所致，並且在其報導下標「黃仁勳擔心的事情發生了」。個人認為，如果不是財經特派記者專業不足，就是惡意帶風向滿足特定政治意圖，兩者皆誤導社會大眾，對於國家能源政策皆有負面的影響。既然媒體提到黃仁勳，這個問題在發問前，何不問一下AI？

筆者利用ChatGPT詢問「內湖科技園區跳電是否為缺電？」輕易得到答案：內和科技園區六五五戶停電的原因並非因為缺電，而是因為台電變電站設備故障所致。再問：部分社區跳跳電是否因為缺電？也可輕易得到資訊：社區跳電不一定是因為缺電，跳電理由包括：一、設備故障，二、外力因素，三、用電負載過高，四、維護建修。這些資訊幾乎在幾秒之內就可以查詢完成，記者沒理由不去查證。

請繼續往下閱讀...

而部分媒體故意帶風向跳電等於缺電，無疑是想要營造老舊核電延役或是推銷小型核電計畫，而問AI也可得知小型核電因成本高而放棄的現況，包含：美國的NuScale、Babcock & Wilcox、英國的Rolls-Royce、日本日立等公司都先後因為其成本而放棄。這些資訊也可以證明，部分人士認為小型核電成本低，是錯誤的理解。近期歐洲因再生能源發電量充沛，發生負電價、核電廠於周末休息的現象，會讓未來小型核電的成本更高，因此必須更嚴謹的討論。

淨零轉型不只是全球減碳的問題，也是企業國際競爭的商機，媒體或政治人物應該給社會大眾最客觀的資訊，而非老是採用這種已經有既定立場的挖坑式提問，內文雖然有平衡報導，但是社會大眾已經被標題風向帶著走，無法聚焦在應該關注的能源議題上。

如果要關注賴總統宣示推動能源轉型2.0，個人認為應討論電業法的改革如何推動而非回到原點，或是如何參考日本已經推動十一年的農山漁村再生能源法的設計，讓再生能收益可以真的嘉惠到就算已經投入農村再生基金等預算、仍然快速蕭條沒落的農漁村與原鄉部落，落實氣候正義與實現地方創生，或是如何整合各部會的減碳獎勵，創造一加一大於二的社會減碳誘因。

（作者是東華大學博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法