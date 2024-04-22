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自由廣場》台電「做到流汗 被嫌到流涎」

2024/04/22 05:30

◎ 林基興

最近台電備受圍剿，例如花蓮強震後的停電，加上日前的電力供應吃緊，因一連四部機組跳電。台電必須立即回應，包括啟動需量競價機制。在那危急聲中，別人能做得更好嗎？

四月初，高雄小港停電，因松鼠誤觸高壓線，引起饋線保護開關跳脫，台電一路找到鳳山水庫，找到觸電死亡的松鼠。類似地，去年中，宜蘭東澳變電所故障而停電，因猴子誤觸而致。不論台電怎麼搬出證據，民眾就是不領情，而以挖苦為樂。

筆者曾幫忙台電為民眾解析變電所與高壓電事宜，多年來深知部分民眾對台電不滿，描繪其言行為鴨霸，甚至牽連無辜，例如責備其當設的變電設施。民眾不解附近需有變電設施，才能提供家電的一一○伏特電壓等生活所需。說明會中，民眾往往想當然爾，卻聽不進（科學）解釋，甚至還沒會商就翻桌，不給說明機會。近年來，不知怎地流行「誓死抗爭」，電力的極低頻電磁場無妨，因其誘發的人體感應電流，千倍遠小於人自身產生的神經肌肉等電流，哪需誓死或以命相抗？

民眾要用電，包括手機與冰箱，但電從哪裡來？當前減少污染，要設燃氣電廠，民眾就反對，其實民眾要做的當是監督電廠是否符合國家規範。因風電與光電須「看天意」而不穩定，就需儲電設施以平衡進出，但民眾又擔心。同樣地，民眾是監督電廠是否符合國家規範，而非綁白布頭阻擋設施。

民眾或覺無力，常找民代幫腔助攻，因此，公聽會上立委或議員就「民之所苦常在我心」，對台電一片撻伐，他們也只能忍受。今年，新北特教學校質疑變電箱致癌，找民代要搬遷，主辦者是教育局校園工程營繕科，似乎就是要搬遷。

台電源自一八八八年的發電公司，至今百多年，造福民生甚鉅。類似西諺「朋友來來去去而敵人一直累積中」，一些人累積抹黑，忘了颱風天誰拚命搶救供電呢。

（作者為大學教授）

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