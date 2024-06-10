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自由廣場》抱殘守「核」 不如節能、綠能

2024/06/10 05:30

◎ 蔡雅瀅

國民黨立委提出《核子反應器設施延役條例》及《核子反應器設施管制法》第六條修正案等六項核電延役法案；新北市長侯友宜亦表示：挺核二三延役，拚輝達研發中心落腳新北；科技業出身的經濟部長郭智輝一度表示：延役修法若通過，核二三有機會延役廿、卅年，其後澄清：是在核安、核廢料可得到處理，而社會有共識，才能往下思考。

輝達公司的永續報告書，更承諾到二○二五年，在日常營運、數據中心皆會實現並保持一百％的再生能源使用，執行長黃仁勳在演講時並強調「節能」；郭部長曾任董事長的崇越科技公司，有加入RE100倡議，承諾二○二四年使用十％、二○三○年使用一百％再生能源。兩家公司均承諾未來一百％使用「再生能源」而非「核電」，侯市長若欲爭取輝達落腳新北，與其力挺核電延役，威脅新北市民安全，不如推動節能及發展再生能源。

截至二○二三年，我國核能僅佔發電量六．三一％，若想延役核電廠，無論進行地質調查、檢測老舊設備及更換設備、提升耐震能力、處理核廢貯問題等，均需耗費大量時間、金錢；進而排擠再生能源發展空間，不利產業取得國際競爭所需的再生能源。

況我國人口稠密、國土面積狹小，一旦發生核子事故，將難以撤離、安置。而核二鄰近山腳活動斷層且下方有岩漿庫，核三有恆春活動斷層通過，地質條件的缺陷，並非願意投入金錢，就能完全排除核災風險。

當Google為落實淨零排放，與能源公司合作，設置「地熱」電廠供應資料中心再生能源。盼科技業出身的經濟部長，不要用舊時代的思維，延役老朽核電；而要落實賴總統「深度節能」的政見，並將高風險的「核電」與高污染、高碳排的「化石能源」，逐步汰換為「再生能源」。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

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