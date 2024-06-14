自由廣場》誰把SRF汙名化？

◎ 邱宇健

桃園市政府今年三月宣布廢止入駐桃科園區的三家SRF廠商，其中一家可寧衛能源公司提出訴願，經濟部在本月六日撤銷市府處分，引發中央與地方互相卸責，各說各話。

SRF是指使用非有害適燃性廢棄物如廢紙、廢塑膠、廢木柴等，製成的固體再生燃料，藉此降低都市垃圾焚化爐及掩埋場的負擔，先進國家如德國、日本都已實施多年，取代燃燒煤炭、燃料油、天然氣，既能去化垃圾還能發電，創造出節能循環經濟；環境部在二○二○年參考國際標準，公布「固體再生燃料製造技術指引及品質規範」，正式推動SRF政策，鼓勵民間業者投入，幫助地方政府把垃圾減量。

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完整的SRF運作，要有製作SRF的機械分類處理廠（MT廠）和燃燒SRF的發電廠，一家SRF發電廠可以和多家製作規格相符的MT廠合作，例如日本石川縣北部處理組合發電廠就收受周遭輪島市、奧能登、七尾市等五家MT廠的RDF（註：RDF和SRF相似，後者指生產規範更嚴格且符合歐洲標準的燃料，包括燃料熱值、氯含量及其他物質含量的限制）；今年三月被廢止入園許可的三家廠商，就是收受SRF做燃料的發電廠，因桃科當地居民擔心燃燒發電會造成空汙而抗爭，在去年立委選舉時成為選戰攻防焦點。

桃科園區起初不讓SRF電廠進駐，但二○二○年十二月經濟部召開會議，請桃園市配合中央政策，以專案入園方式核准廠商進駐桃科；神奇的是，別說可寧衛公司在二○二二年三月准許入園沒受到關注，另一家更早准許入園的SRF發電廠台灣立方能源公司在二○二一年十一月開工動土，當時也沒人去拉白布條；甚至二○二二年底的市長和市議員選舉，也不見有候選人去抗議，直到二○二三年下半年立委選舉白熱化，三家SRF發電廠突然間變成洪水猛獸，SRF三字從環保名詞淪為政治用語。

桃園市政府批評讓廠商入駐桃科過程是開後門，重點來了，當年桃園市政府接受經濟部推薦函及各項專案條件，同意讓三家SRF發電廠入駐桃科，這樣有違法嗎？如果違法，張善政市長可以理所當然地撤銷前朝的入園許可，但張善政主政的桃園市政府，從頭到尾都指經濟部的推薦函強迫地方買單；是否強迫，見仁見智，但由此正好證明駐園過程不違法。

問題出在桃園市政府不敢直接撤銷這三家的入園許可，因若自行撤銷，肯定面臨廠商要求國賠和監察院的糾正彈劾，所以無視經濟部強調推薦函只是建議、不具法律強制力，推薦函跟廠商能否入園無關，而一再堅稱推薦函是入園基礎條件之一。這是如意算盤，如此一來，經濟部若撤銷推薦函，廠商就不能歸責桃園市政府撤銷入園許可，要國賠請找經濟部；經濟部若不撤銷，則抗議民眾也不要歸責桃園市政府，一切都是經濟部強迫的。

去年三月，雲林縣啟動了全國第一套歐洲原裝MT系統製作SRF，替代部分六輕燃煤，今年五月張麗善縣長還特別去德國考察SRF，顯然SRF未必就是環境殺手，三家SRF發電廠也不該是選舉考量的政治問題，而應回歸專業，一切用數據說話。可惜桃園市政府把SRF汙名化，想想綠色和平組織四月份的調查，超過百座垃圾山遍布全台，暫置垃圾達八十四萬噸，不知未來還能不能藉由SRF協助去化。

（作者是桃園市市政研究學會執行長）

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