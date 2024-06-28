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自由開講》旅遊警示燈號變色！中共對台施壓將影響兩岸關係

2024/06/28 10:39

◎張亞柔

中共自2015年來增修多項國安法律，如「國家安全法」、「反間諜法」等，香港和澳門也實施相關法律，已造成多起我國國人遭非法扣押等情事，近日，中共又發布「懲治台獨22條意見」，嚴重威脅台灣人民赴陸旅遊的安全，因此，我國陸委會6月27日正式宣布，調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免前往港澳地區旅行。

筆者認為，陸委會提升旅遊警示燈號原因如下：

2022年疫情趨緩後，兩岸的旅遊警示燈號降至「黃色」，然而，中共近期的政治動作頻繁、修訂法律威脅台灣，陸委會修改燈號是為提醒民眾赴陸風險，以確保國人安全。

陸委會昨宣布中國「懲治台獨廿二條」，嚴重威脅國人的人身安全，赴中港澳旅遊警示提升為「橙色」，建議國人避免旅行。（陸委會臉書）

中共任意執行法律侵犯人權

中共政府任意執行法律之舉已侵犯人權，使所有外國公民，包含台灣人都可能被無理扣押和限制出境，此種不透明和不公正的法律執行方式，引發國際社會對中國人權的抨擊。

國際影響

中共2023年7月1日實施《中華人民對外關係法》，美國隨即將旅遊燈號警示提升至「第三級」，與我方的「橙色」燈號相同，今年4月美國政府重新修正後仍維持第三級，美國建議公民「重新考慮」是否前往中國旅行，避免中國當局任意執法、禁止出境等作法危害美國公民自由，此反映國際社會對中港澳地區，逕自增修法律，任意執行危害人身安全風險的高度關注。

中共增加對台的政治壓力及法律打壓，製造兩岸交流的障礙，增加台灣民眾赴陸風險，並破壞兩岸正常的人員往來和經貿交流，對兩岸關係的長遠發展極為不利。而陸委會調升旅遊警示燈號至「橙色」，旨在加強台灣民眾的自我保護意識，提醒民眾在選擇出行目的地時，充分考慮自身安全，避免因不熟悉當地法律和政治環境而遭受不必要的風險。

（作者為自由業

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