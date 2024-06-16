自由開講》世界台灣人心中的（台語：LUA TSING-TEK）賴清德！

◎蕭嘉弘

我國總統賴清德接受時代雜誌專訪，並登上時代雜誌的封面，成了風雲人物，封面中間白色大字寫著The Taiwan Test ，副標則有用黃色寫著的LAI CHING-TE。

總統賴清德登上時代雜誌封面人物，美東時間十三日刊出專訪。（圖擷取自Time官網）

我國副總統蕭美琴的英文為 HSIAO BI-KHIM ，筆者在閱讀英文報紙Taipei Times 時得知，頗為驚艷，用台語名當英文名，那我們的總統是否也該用台語拼音，LUA TSING-TEK當世界通用的個人英文名字，增添總統人在台灣的親切感呢？

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隨著新冠疫情結束，國境重新開放，筆者利用更換新護照之際，辦理將護照英文名改成台語拼音，辦理小姐親切詢問並協助將舊的中式拼音註記別名，這樣將來到國外兌換個人以往簽名的旅行支票，也相當便利。

如同封面主題的The Taiwan Test， 台灣與中國互不隸屬，護台和維護現狀的主權，是第一優先，中共對台文攻武嚇，統戰不曾斷歇，走出本土化，是其中精神，文化建立和提升自信認同為重要路徑和方向！LUA（賴）總統該以身作則，和美琴副總統的英文名一樣，對世界各地台灣人更是一大鼓勵，教育和增強心中區別。原住民和客家鄉親也都該用母語當自己的英文名；因為愈本土，愈親切，也能增加識別，愈國際。

（作者為語文工作者）

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