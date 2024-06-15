自由開講》總統會見美國官員，深化臺美關係！

◎陳俊

我國賴總統日前接見美國前白宮副國安顧問博明等人表示，為因應中共威權主義的擴張，臺灣堅決捍衛與深化民主夥伴的關係，並期盼臺灣與美國能夠早日解決雙重課稅問題，加速臺美貿易倡議下一階段的談判，讓雙方的貿易發展再創高峰。

總統賴清德13日接見美國前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）（左）。（總統府提供）

賴總統會見美國官員，將深化民主夥伴關係，臺美貿易發展將再創高峰，這次會談是對臺灣重要的里程碑，展現雙方在民主、貿易和安全合作上的共同願景與承諾，賴總統的期盼和努力，不僅是為臺灣的利益，也是為區域的穩定和民主價值的堅守。

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首先，在民主夥伴關係的深化上，賴總統強調臺灣與美國都是民主國家，應該加強合作，共同面對威權主義的挑戰，不僅鞏固雙方的關係，也為其他民主國家樹立典範，透過交流訪問，雙方可以共同探討國際地緣政治議題，促進區域的和平穩定。

其次，在貿易發展方面，賴總統期盼解決雙重課稅問題，加速貿易談判，並持續推動臺美21世紀貿易倡議，這顯示臺灣對於與美國在經濟領域的合作重要性，並強調了雙方共同確保供應鏈的安全，透過深化貿易關係，不僅可以促進經濟發展，也可以增進雙方人民的福祉。

此外，在安全合作上，賴總統和美國官員討論了印太區域情勢以及臺美關係發展等議題，臺灣的安全不僅關係到臺灣自身利益，也關乎區域的穩定和世界的和平，透過與美國等友好國家的合作，臺灣可以提升自身實力，共同應對來自其他地區的挑戰。

賴總統此次會談的主題涵蓋民主、貿易和安全三個重要方面，展現了臺灣作為一個民主國家的積極姿態和責任心，透過深化民主夥伴關係，拓展貿易合作，加強安全合作，臺灣與美國將共同努力，為區域的和平穩定和雙方的共同利益而努力奮鬥，希望這次會談能夠成為未來合作的起點，讓臺美關係再創高峰，造福兩國人民。

（作者為國際情勢研究員）

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