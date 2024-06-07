自由開講》「藝人登陸」淪「平庸之惡」反思

◎ 蔡威

五月天日前在北京開唱，主唱阿信（左）脫口「我們中國人」引發台灣五迷不滿。（資料照，相信音樂提供）

臺灣天團五月天主唱阿信在中國北京鳥巢開唱引發風波，因與粉絲閒聊脫口一句：「我們中國人，來北京就是要吃烤鴨。」長達七天社群噤聲後以哭臉表態，在Threads上發文表示開放給大家罵，回顧藝人為在中國演出的認同表態，已讓這場「藝人登陸」淪為「平庸之惡」。

猶太裔著名政治思想家漢娜·鄂蘭提出「平庸之惡」觀點，指在意識形態底下毫無思想責任的犯罪，對於下達命令全然服從，導致個人判斷處於真空；而當五月天議題設定將「我們中國人」與「北京烤鴨」相互連結，也正倡導一種國家認同。

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賴清德總統520就職後，出現在中國發展藝人轉發央視與人民日報喊「反臺獨、統一、回歸組國」等言論，加上央視微博發文「臺灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」，部分臺灣明星被迫轉發，阿信言論無疑唱和中國官媒，難怪臺灣歌迷紛紛炸鍋。當「藝人登陸」淪為國家認同的全民公敵，塑造一種主觀激進並渲染大眾的「平庸之惡」，進而引發臺灣藝人被迫表態的輿論高潮，當中不乏荒誕言論，各界質疑為人民幣折腰，也讓賴總統發聲盼望國人給予體諒。

「藝人登陸」不該讓「平庸之惡」吞噬國家認同，國家認同必須建立在全民共識底下，若用藝人表態干預大眾思想，恐怕不是一句迷失自我可以交代。

（作者為專欄採訪作家）



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