晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》520認知混合戰 — 臺藝人「親中表態」風波

2024/06/03 17:01

◎夏綠蒂

自賴總統520上任後，中國官媒《央視新聞》即於0522日發表「反臺獨聲明」，並於0523日展開為期兩天對臺「聯合利劍-2024A」軍演，然此波文攻武嚇尚未止歇，0525日《央視新聞》官方微博即彙整了數十位臺藝人表態「回歸祖國」統戰宣言範本，偕同小粉紅持續點名施壓臺藝人政治表態，掀起兩岸熱議。

圖為中國《央視新聞》官方微博於上個月25日整理出十幾位台灣明星按照其格式所發的統戰表態文。（翻攝自微博）

專制的中國連選擇表態的權利都沒有

臺藝人「表態潮」無奈成為統戰棋，本來就是中共一貫打壓手法，運用赴陸工作機會要求臺藝人簽署「中國臺灣」政治立場承諾書，我們早有耳聞、見怪不怪，其中唯一慶幸的是，身為臺灣人，我們仍保有選擇回應與否的權利，反觀中國，報導武漢封城真相遭囚4年的公民記者張展，日前刑滿出獄後仍遭監視、維權民眾因上訪申冤卻被迫關進精神病房案例層出不窮！「中國人」面臨的是不可容「錯」的言論箝制，以「中國共產黨」為尊的一言堂氛圍就是中國所有言論的標準答案，這樣的中國要人如何奢求「選擇」？受到政治壓迫表態的藝人，也許迫於無奈、亦或出自真心，至少讓我們看到臺灣民主自由架構下尚存「選擇」的珍貴。

民主自由已是大勢所趨主流民意

臺灣是民主法治成熟國家，我們以身在民主自由的臺灣為榮，臺灣人民從出生開始就生活在有別於中共黨國思想體制的環境，所謂天然獨並非文化斷根，而是體制環境的天然歸屬，民主與自由耳濡目染地教會我們看待事件更加多元與包容，對個別選擇予以尊重，對相左意見釋出理解善意，並在磨合過程中求同存異，發揮集體決策力量，而這都是專制獨裁的政體無法做到的，中國想推動統一，政治體制必須先走向符合西方民主的道路，單靠秀肌肉或是「文攻隊」，只會更加劇兩岸的對立情勢，疏離兩岸人民情感。

得來不易的民主自由該由自己來捍衛

綜觀此次中共藉由軍事恫嚇、藝人親中表態引導輿論，對臺發起520認知作戰，炒作「總統就職演說內容」是加劇兩岸對立與臺海戰爭風險的始作俑者，旨在撕裂臺灣內部團結，型塑主流民意趨向統一虛假意象，然國人應明辨捍衛民主、兩岸和平共榮、交流對話才是臺灣的主流民意，儘管各政黨對於臺灣未來勾勒著不同輪廓，但民主自由的主體是不變共識，更是堅定意志，莫忘民主自由不會憑空落下，若不好好珍惜它就會逐漸消逝！這是前人以血汗爭取而來的，身為這一輩的臺灣人如果不起身致力捍衛，那麼又該奢望誰替你捍衛？

（作者為影視從業人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書