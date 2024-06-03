自由開講》520認知混合戰 — 臺藝人「親中表態」風波

◎夏綠蒂

自賴總統520上任後，中國官媒《央視新聞》即於0522日發表「反臺獨聲明」，並於0523日展開為期兩天對臺「聯合利劍-2024A」軍演，然此波文攻武嚇尚未止歇，0525日《央視新聞》官方微博即彙整了數十位臺藝人表態「回歸祖國」統戰宣言範本，偕同小粉紅持續點名施壓臺藝人政治表態，掀起兩岸熱議。

圖為中國《央視新聞》官方微博於上個月25日整理出十幾位台灣明星按照其格式所發的統戰表態文。（翻攝自微博）

專制的中國連選擇表態的權利都沒有

臺藝人「表態潮」無奈成為統戰棋，本來就是中共一貫打壓手法，運用赴陸工作機會要求臺藝人簽署「中國臺灣」政治立場承諾書，我們早有耳聞、見怪不怪，其中唯一慶幸的是，身為臺灣人，我們仍保有選擇回應與否的權利，反觀中國，報導武漢封城真相遭囚4年的公民記者張展，日前刑滿出獄後仍遭監視、維權民眾因上訪申冤卻被迫關進精神病房案例層出不窮！「中國人」面臨的是不可容「錯」的言論箝制，以「中國共產黨」為尊的一言堂氛圍就是中國所有言論的標準答案，這樣的中國要人如何奢求「選擇」？受到政治壓迫表態的藝人，也許迫於無奈、亦或出自真心，至少讓我們看到臺灣民主自由架構下尚存「選擇」的珍貴。

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民主自由已是大勢所趨主流民意

臺灣是民主法治成熟國家，我們以身在民主自由的臺灣為榮，臺灣人民從出生開始就生活在有別於中共黨國思想體制的環境，所謂天然獨並非文化斷根，而是體制環境的天然歸屬，民主與自由耳濡目染地教會我們看待事件更加多元與包容，對個別選擇予以尊重，對相左意見釋出理解善意，並在磨合過程中求同存異，發揮集體決策力量，而這都是專制獨裁的政體無法做到的，中國想推動統一，政治體制必須先走向符合西方民主的道路，單靠秀肌肉或是「文攻隊」，只會更加劇兩岸的對立情勢，疏離兩岸人民情感。

得來不易的民主自由該由自己來捍衛

綜觀此次中共藉由軍事恫嚇、藝人親中表態引導輿論，對臺發起520認知作戰，炒作「總統就職演說內容」是加劇兩岸對立與臺海戰爭風險的始作俑者，旨在撕裂臺灣內部團結，型塑主流民意趨向統一虛假意象，然國人應明辨捍衛民主、兩岸和平共榮、交流對話才是臺灣的主流民意，儘管各政黨對於臺灣未來勾勒著不同輪廓，但民主自由的主體是不變共識，更是堅定意志，莫忘民主自由不會憑空落下，若不好好珍惜它就會逐漸消逝！這是前人以血汗爭取而來的，身為這一輩的臺灣人如果不起身致力捍衛，那麼又該奢望誰替你捍衛？

（作者為影視從業人員）

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