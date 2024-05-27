自由廣場》回馬辦「我們中國人」的謬論

◎ 林佑臨

因藝人被迫表態「我們中國人」，馬辦表示：什麼時候說「我們中國人」需要被原諒？然而，此說詞顛倒是非、實屬加害人偽裝受害人的立場。

請問馬辦，那何時說「台灣獨立」要停止被中國文攻武嚇、被打壓迫害、和被你們在台中國人羞辱霸凌？希望自己的國家獨立，是正常人類的渴望，為什麼你們中國人總是不願尊重？

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也別忘了，以前在中國國民黨獨裁時，台灣人說「台灣獨立」不但不能被原諒，還被明文禁止、要受牢獄之災、甚至犧牲生命。馬辦是不是先該為此道歉，請求台灣人原諒？

強迫本來就不是中國人的台灣人說自己「中國人」，本來就不可原諒，因為這是剝奪自我認同，等同是對靈魂的謀殺。一旦這樣的精神謀殺擴大規模、系統化，就成文化上的種族滅絕—而這不正是過去中國國民黨對台灣人所做的嗎？不也正是中共目前企圖對台灣人做的嗎？然而馬辦從未反省，反而跟中共裡應外合，現在更裝可憐反問台灣人，「什麼時候說我們中國人需要被原諒」？

強迫原本就不是中國人的台灣人、香港人、圖博人、東土爾其斯坦人、蒙古人，本來就不可原諒，這是文化種族滅絕。更有甚者，要我們台灣人當中國人，等於是淪落到沒有民主、自由、法治、人權的地獄。活在這種國家，叫我當中國人，比殺我肉身更痛苦，當然也更邪惡、不可原諒。

（作者從事餐飲業）

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