晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》回馬辦「我們中國人」的謬論

2024/05/27 05:30

◎ 林佑臨

因藝人被迫表態「我們中國人」，馬辦表示：什麼時候說「我們中國人」需要被原諒？然而，此說詞顛倒是非、實屬加害人偽裝受害人的立場。

請問馬辦，那何時說「台灣獨立」要停止被中國文攻武嚇、被打壓迫害、和被你們在台中國人羞辱霸凌？希望自己的國家獨立，是正常人類的渴望，為什麼你們中國人總是不願尊重？

也別忘了，以前在中國國民黨獨裁時，台灣人說「台灣獨立」不但不能被原諒，還被明文禁止、要受牢獄之災、甚至犧牲生命。馬辦是不是先該為此道歉，請求台灣人原諒？

強迫本來就不是中國人的台灣人說自己「中國人」，本來就不可原諒，因為這是剝奪自我認同，等同是對靈魂的謀殺。一旦這樣的精神謀殺擴大規模、系統化，就成文化上的種族滅絕—而這不正是過去中國國民黨對台灣人所做的嗎？不也正是中共目前企圖對台灣人做的嗎？然而馬辦從未反省，反而跟中共裡應外合，現在更裝可憐反問台灣人，「什麼時候說我們中國人需要被原諒」？

強迫原本就不是中國人的台灣人、香港人、圖博人、東土爾其斯坦人、蒙古人，本來就不可原諒，這是文化種族滅絕。更有甚者，要我們台灣人當中國人，等於是淪落到沒有民主、自由、法治、人權的地獄。活在這種國家，叫我當中國人，比殺我肉身更痛苦，當然也更邪惡、不可原諒。

（作者從事餐飲業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書