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自由開講》台日關係新展望：深化產經、科技、教育及安全的全面關係

2024/05/31 11:53

◎邱志偉

隨著賴清德就任成為新總統，日前駐日代表處表示日本有37位跨黨派議員報名出席，更有前首相安倍夫人親自來台，是創下520就職的新紀錄。過去八年，蔡英文總統持續提升台日關係，不只讓交流協會正名，台日友情更從觀光到台積電設廠，帶動台日全方位合作。但這幾年來，台日在安全議題的合作仍有突破空間，在教育層面的合作也應當再有進展，盼相當用心經營台日關係的新任總統，能夠為台日關係的發展更加深化！

首先，就是近期最熱門的台積電熊本廠（JASM），日本SONY跟豐田和台積電共同出資成立的半導體廠，熊本一廠預計第4季量產，熊本二廠則預計年底動工，進度完全超前美國亞歷桑納廠，讓人看到台日合作的積極量能，也象徵台日產經、科技合作的里程碑。過去台灣產業仰賴日本的投資與技術合作，如今台灣半導體佔據世界一霸之際，回頭協助日本半導體產業發展，是另一種典範轉移的過程。而台日這次的產業科技合作，已經成功帶動觀光、教育的合作，這是我們最期待看到的雙贏成果。

由日本SONY跟豐田和台積電共同出資成立的半導體廠，熊本一廠預計第4季量產，熊本二廠則預計年底動工，進度完全超前美國亞歷桑納廠，讓人看到台日合作的積極量能，也象徵台日產經、科技合作的里程碑。（彭博）

我注意到透過台積電赴日設廠，日本包含台積電所在地的熊本大學外，也有許多大學開始成立半導體相關專門學科，看到日本如此積極，我也希望台灣的大學院校能夠更主動到日本設立分校。日本內閣已經在2023年4月的政策諮商會議「教育未來創造會議」中決定，要加強日本大學赴海外設校。我希望台灣教育部也能把握這個契機，加強台灣的大學院校赴日成立海外分校，招收更多國際學生。

然而，除台積電帶動的半導體相關廠商赴日外，我們更期待也有日本企業加碼來台投資。日本在餐飲觀光與動漫相關產業，依然是世界級的實力，期盼有更多日商來台投資，近期我也看到台日在電影上的合作，雖然過去已經有前例，但我樂見未來日本與台灣影視及娛樂產業有更多交流。亞洲過去幾年，被中國的銀彈橫掃，許多從業人員都西進中國，但若日本能強化對台灣的合作，我相信更多人才能留在台灣，也讓政府不必一再擔憂紅色滲透的問題。

但另一方面，我更重視的是CPTPP。2016年蔡政府上台，從TPP到CPTPP，從美國主導到由日本主導，台灣雖已經遞出入會申請，卻始終得不到正面積極回覆。我相信，台日關係的經貿合作，最重要的里程碑就是CPTPP，若台灣能夠入會，才會更讓國人有感。過去八年未能取得進一步成果，我在本屆立院依然成立推動台灣加入CPTPP的策進會，以國會外交之力，繼續推動台灣入會，更盼日本能以更多力量協助台灣！

最後，是在國安議題上，過去8年台日合作的重要成果就是潛艦國造。但我希望能有更多軍事人才的交流，特別是安全意識上，台日要有更多高層將領互訪計畫。論亞洲國家中，就屬日本最了解中國、又對中國保持一定程度警戒，且距離台灣地理距離最近，安倍前首相說只要「台灣有事就是日本有事」，台日兩國更應該在此風險意識前提強化合作，才能應對台海各種不同情勢。

希望5月20日新上台的賴清德政府，能夠在過去8年已打下的實質台日合作成果上，更深化經貿、教育及安全合作，讓台日關係的成果紅利，嘉惠台日兩國人民、更能帶給世界區域和平穩定的成果！

（立法委員）

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