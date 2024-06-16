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自由開講》台灣應深入了解「飯圈經濟」／與藝人合作共創觀光財！

2024/06/16 12:45

◎葉宇晉

台北大巨蛋為爭取辦理演唱會，各方不斷角力，令人摸不著頭腦，建管規定如何解套，仍不得而知。但多數北市民代及市民，仍希望在可以舉辦5萬人以上演唱會，可見這塊大餅的重要性。

演唱會經濟在疫後重回舞台，這兩年相繼有OneRepublic、卡倫史考特、BLACKPINK、Coldplay、紅髮艾德等知名國際巨星來台開唱，每場均吸引數萬名國內外粉絲到場支持。根據高雄市政府統計，2023年參與演唱會的總人數高達140萬人次，除了門票收入，還為主辦城市帶來了可觀的觀光商機。

圖為去年3月BLACKPINK在高雄世運主場館開唱，9萬張門票瞬間秒殺。（擷取自BLACKPINK臉書）

高雄市議員鄭孟洳近期提出「飯圈（fans）經濟」概念，她建議高雄市政府觀光單位舉辦粉絲活動，吸引觀光客留在高雄，帶動住宿、餐飲、交通等相關產業，這無疑是提升演唱會經濟效益的關鍵一步。

值得注意的是，韓國政府長年扶植流行音樂產業，每年投入數百億韓元培養藝人、製作、海外推廣，孕育出強盛的韓娛文化。喜愛韓流（K-pop）的粉絲擁有高度的飯圈意識，即歌迷團結一致支持偶像的強烈意識，他們透過官方應援隊、應援小物發放、咖啡店應援等各種形式的應援活動，營造出强烈的儀式感，增加國外粉絲的停留時間，從而無形中為城市帶來更多觀光財及行銷效益。

因此，建議國內中央／地方觀光部門可效仿韓流做法，運用公務資源支援粉絲應援活動，例如免費提供公車廣告、候車亭、天橋帆布等，彰顯政府重視偶像和粉絲，增進他們的認同感。同時也可與知名歌手合作，安排他們造訪特色餐廳、熱門打卡景點，拍攝Vlog推廣，或推出住房交通套票產品等，吸引更多粉絲慕名而來，帶動整體的觀光經濟。只要掌握住這些粉絲經濟的商機，定能為城市創造更多可觀的財富效益。

（作者為行政工作者）

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