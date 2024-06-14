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自由開講》透過北韓熱歌《親切的父親》嘲諷北韓與中國的獨裁！

2024/06/14 17:23

◎李勇知

近日來，食古不化的北韓出現一個罕見的「文化」新潮流，宣傳金正恩是《親切的父親》，突然備受年輕人關注，甚至紅到中國。

《親切的父親》只有在北韓這一獨裁體制才能被接受，是一首逆時代的「獨裁者讚揚曲」。出人預料的是，這首歌曲在中國抖音也掀起浪潮，背後原因令人好奇。全球關注熱度爆棚，難道是北韓的戰略意圖？抑或這首歌曲的魅力真足以吸引年輕人？

《親切的父親》只有在北韓這一獨裁體制才能被接受，是一首逆時代的「獨裁者讚揚曲」。圖為譴責北韓領導人金正恩發展核武的海報。（美聯社）

第一個問題的答案是NO」。北韓創制這首歌曲旨在「內部宣傳用」。這首歌於2024年4月在平壤首次亮相，北韓勞動新聞介紹稱「引起了人民熱火朝天的迴響」。然而，韓國的北韓專業媒體Daily NK卻對此嗤之以鼻稱「是年輕人抱有強烈不滿的苦笑」。對這種現象的分析是：內部宣傳歌曲通過新媒體流傳。

第二個問題的答案亦是「NO」。《親切的父親》在歌曲旋律上和過往相似：透過男女合唱團的歌唱演繹，以及管弦樂隊主導的伴奏。另外，強調「美制」樂器也不足爲奇。不過，軍歌色彩的淡化、輕鬆愉快的風格，以及MV和歌詞強調「親切」的程度，與原先的宣歌曲略有不同。

這首歌曲為何能在短時間內成爲全球熱門歌曲？主要原因是世人把影片的「獨裁內容視為滿滿的「嘲諷」。金正恩的知名度雖高，但其殘忍地間接或直接地殺害同父異母的哥哥（金正男）和姑父（張成澤）最是為人所詬病，故嘲諷其獨裁的內容會勾起年輕人的好奇心。中國抖音的《親切的父親》熱潮也始於這種新鮮感，目的在於嘲諷當今時代無法容忍的獨裁者。中國的年輕人看到金正恩便可連想起自己國家的某個人，在嘲諷調侃金正恩的過程中享受自由。評論：「連Taylor Swift的新專輯都被比下去了。這首歌獲得萊美獎絕對當仁不讓。」諷刺意味十足！

這首歌若能引起全球年輕人的好奇心，也能推動他們對北韓人權問題予以關注。查看YOUTUBE裡的評論也不盡相同。「讓他們多看，讓他們多調侃」。北韓內宣用的影片通過新媒體火遍世界，影響不同一代的群眾，向他們揭發北韓體制的真相，正在取得意想不到的效果。

（作者為韓國大眾音樂評論家）

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