自由開講》美國說了算？從川普的狂言看北約與臺灣的未來

淺靖

近日前美國總統川普在一次造勢場合上，以近似開玩笑的語氣指責加入北約的一些國家沒有付錢搭美國的便車，因此鼓吹俄國趕快攻擊這些國家讓他們聽話繳錢，並研擬北約按繳納多寡採分級保護。筆者認為，若川普當真選上履行這樣的作法，那世界將會離第三次世界大戰更進一步，獨裁者將會取勝，而民主將會名存實亡！

首先，北約的組織精神是集體安全，這應該是每個參與國的國家利益，如果對參與國有差別待遇，如何確實落實保障集體安全？這點川普有認真想過嗎？此外，北約的會員國應該都是平等的，川普在宣布這樣的做法前，有事先跟北約溝通嗎？如果沒有，單由美國說了算，這符合民主原則嗎？

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其實從川普當過總統的四年來看，他對中國發動貿易戰，其實都是呼應他在選舉時高喊的「美國至上」。美國向來都有保守的孤立主義，與不介入歐洲的傳統（例如一戰結束後美國國會不簽《凡爾賽條約》，也拒絕參與國際聯盟）。然而國際秩序中單極與雙極的時代都已成往事，現在已經是多極世界，美國不厭其煩地扮演世界警察，也是出於世界安定為其國家利益的考量。

從川普當過總統的四年來看，他對中國發動貿易戰，其實都是呼應他在選舉時高喊的「美國至上」。（彭博資料照）

從川普滿口生意經，我們可以合理判斷川普若再任總統，他將會淋漓盡致地運用商人性格來「買賣」國際秩序。（據說川普也曾比喻台灣是原子筆的筆尖，中國是桌子，對於為什麼要幫忙守護臺灣有微詞）設想，如果今天川普不是針對北約而是對亞洲的台灣、日本、韓國、菲律賓、澳洲與紐西蘭說如果不交「保護費」，將會慫恿中國攻擊，首當其衝的臺灣怎能倖免？更糟糕的是，川普口不擇言，將會導致盟友不信任美國，這是身為民主盟主的美國所應當為的嗎？

美國幸災樂禍而見死不救，將會使俄羅斯、中國、北韓等獨裁國家氣焰更加囂張，將使美國退無可退，因此離世界末日更近也在意料中。

因此，筆者認為臺灣朝野應當思考國防自主的問題，即使如一再阻擋軍購、妨礙潛艦國造以迎合中國的中國國民黨，也要思考如果川普藉口臺灣沒有提高國防預算而不再援助協防，中華民國有什麼力量可以與中共周旋？一再擋軍購以及國防自主是否的行為是否該適可而止？如果單憑相信習近平就可以止戰，那將如川普曾說過只要打電話就可以一天解決烏俄戰爭，是天真的荒謬。只有落實國防自主，以及足夠的軍事預算，才能有足夠的誘因讓美日等國基於國家利益介入台海戰事，徹底讓獨裁者死心，民主的臺灣才可能屹立不搖！

（作者為會計）

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