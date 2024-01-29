民主之盾》以戰逼和的《反分裂國家法》逼出了民主與自主的台灣

《反分裂國家法》的另一個效果是對台灣人民的威嚇，旨在藉由武統入法削弱台獨思想與勢力，進一步提高台灣民眾對和平統一的期待。然而，在當前的台灣，這種想望仍屬天方夜譚，難以實現。

陳宗巖／國立中山大學社會科學院副院長

2024年的台灣總統大選產生了一位中國最不喜歡的民進黨領導人。儘管許多國家紛紛向賴清德「總統」表達祝賀，但中國在選後不久便開始採取行動。首先，中國奪走了台灣的邦交國諾魯，接著中國國家安全部在微信公眾號上發布了一篇題為「《反分裂國家法》利劍高懸」的文章。該文援引了該法第八條的內容，強調如果台灣出現了從中國分裂出去的事實或潛在事件，或者和平統一無望，中國將採取「非和平」手段，也就是對台動武。這是對賴清德領導下的台灣社會發出的警告和威脅，不要走向台灣獨立的道路，《反分裂國家法》是中國試圖以戰逼和的策略。然而，自從中國於2005年通過該法以來，並未能有效撼動台灣社會的選擇。相反地，台灣在國際社會上變得越來越自信和自主。

《反分裂國家法》的效果

中國推出《反分裂國家法》希望提高其統一台灣的正當性，該法在中國眼中被視為國內法，具有合法性與正當性。然而，實際上，中國對台灣並沒有任何有效的治權，台灣在國際關係的實務上，並不隸屬於中國。此外，台灣已建立民主制度數十年，政治與經濟體制完全獨立且不相容於中國，因此該法對台灣毫無約束力。

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此外，雖然世界上絕大多數的國家在「名義上」不承認台灣，但「實質上」早已默認台灣為主權獨立的國家。根據國際法「宣示說」的學理，台灣已具有國家地位，享有國際上國家的基本權利，因此不應受到武力攻擊，外國更不能干涉台灣基本生存權利。《反分裂國家法》第八條中提到中國得「得採取非和平方式及其他必要措施」來武統台灣，將嚴重違反國際法。

《反分裂國家法》在中國眼中價值至高，但實際上在大多數國際社會眼中並不被認可，尤其是美國政府過去幾年通過眾多國內法案，包括「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）、「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative）、「2024會計年度國防授權法」（National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024）等，這些法案的內容包括促進台美高層官員交流、幫助台灣維繫邦交國與拓展官方外交關係，以及協助台灣培訓軍隊；美國和第一島鏈國家（尤其是日本與菲律賓）近期繼續深化軍事合作，心照不宣地因應中國對台動武的可能性。這些舉措表明國際社會不認同《反分裂國家法》的內容。若中國未來援引該法破壞台海和平，預料將受到國際社會的嚴厲譴責與回應。

《反分裂國家法》在中國眼中價值至高，但實際上在大多數國際社會眼中並不被認可。（路透社資料照）

反對《反分裂國家法》是台灣共識

《反分裂國家法》的另一個效果是對台灣人民的威嚇，旨在藉由武統入法削弱台獨思想與勢力，進一步提高台灣民眾對和平統一的期待。然而，在當前的台灣，這種想望仍屬天方夜譚，難以實現。在最近的總統大選中，台灣人已經選出一位公開表示自己是「務實台獨工作者」的賴清德為領導人，將領導未來四年的國家事務。儘管在選前，賴曾試圖降低其「台獨」色彩，但無法否認自從馬英九執政以來，台灣人選擇的領導人中，台獨色彩越來越濃厚。根據政治大學選舉研究中心2020年的民調顯示，有77.5%的台灣人認為台灣與中國是兩個獨立的國家。

根據陸委會在2020年6月公布，台灣民眾對《反分裂國家法》的調查結果顯示，高達88.9%的台灣民眾不認同該法使用法律和武力手段對台灣進行統一，77.5%的台灣人不認同中國的「一國兩制」、「一個中國原則」的「九二共識」以及「反對台獨」的立場。此外，有高達91.1%的民眾反對中國軍機和軍艦在台灣周邊區域的侵擾，企圖以武力威脅台灣；92.9%的民眾反對中國以政治因素阻撓台灣參與「世界衛生大會」。

這種台灣反對中國威脅的民意趨勢自從2005年《反分裂國家法》出台以來就沒有改變。根據政治大學選舉研究中心2005年的調查顯示，當時有高達82.3%的民眾反對《反分裂國家法》。

這些民調結果表明了《反分裂國家法》近19年來，對台灣的警告和威脅並沒有改變台灣人對兩岸統一的支持，反而在中國形象受損和對台灣的侵擾和威脅之下，加強了台灣人擺脫中國政治干預和任何兩岸政治進展的意願。《反分裂國家法》的威脅無法促使台灣接受中國的統一願景，反而增強了台灣人對台灣作為主權獨立國家的認知，反對該法已成為台灣人的共識之一。

這樣的發展除了反映了台灣在國際上實質獨立的地位已成為常態之外，更要歸因於習近平領導下的中國政府越來越獨裁和蠻橫的外交態度，對香港、新疆、西藏等地的鎮壓，以及國內專橫和治理失能，例如不顧事實、不講道理而只想掩蓋真相的清零政策。民間對馬英九「台獨教父」的戲稱，除了歸因於馬本人的政治選擇之外，更重要的因素是中國對台灣和其他國家的蠻橫態度和行為，使一些對中國持有天真想法的人，最終都變成了凝聚台灣共識的「台獨教父」。

《反分裂國家法》對國際社會和台灣均未產生中國所期望的效果。或許，唯一剩下的作用是，一旦中國動武侵犯台灣，該法可能讓中共對其行為做出解釋，並向國際社會聲稱武力統一的正當性。然而，對台灣和國際社會而言，這種作用只是荒謬的象徵。台灣是亞洲最自由民主的國家之一，台灣人民無法忍受喪失民主自由的環境和生活方式。如果中國繼續以該法來「以戰逼和」，只會將台灣和世界推得更遠離中國。

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