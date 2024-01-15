民主之盾》2024大選落幕：台灣人選擇民主路 接軌世界巍巍前行

賴清德與蕭美琴首度打破了「八年輪替魔咒」，顯示出台灣人民對民主自由與進步價值的堅守不讓。面對中共持續性的威脅，台灣應加強防禦，同時也要深化與國際民主陣營的連結。本次國會選舉的失利，也敦促著民進黨要謙卑地檢視內政問題，包括居高不下的房價物價、年輕人低薪、詐騙層出不窮等關鍵性民生議題。

羅浚晅／醫師、北社副社長、台灣醫事法律學會執行長

2024總統及立委選舉正式落幕，執政的民進黨賴清德與蕭美琴以558萬票，40％的得票率及六都全勝之姿，取得臺灣人民的信任，當選第十六屆正副總統。國民黨候選人侯友宜與趙少康位居第二，獲得467萬張選票，得票率33.49%；民眾黨候選人柯文哲與吳欣盈獲得369萬張選票，得票率26.49%。CNN最新報導指出，台灣人民用選票駁斥了中共的警告，並且告訴全世界，台灣是一個主權國家。

請繼續往下閱讀...

選戰中，各組候選人的兩岸政策與對中態度，不斷被選民檢視、討論；選前外媒多半將此次大選定調為與中國的「對抗」，包含美國CNN、英國BBC與日本NHK等都指出選舉將決定台灣面對中共威脅的策略，對兩岸關係造成重大且實質的影響。可見世界各國都知道，這場大選不僅會選出台灣未來四年的領導人，更攸關著台灣民主自由的存續。換句話說，兩岸關係在本次大選扮演舉足輕重的角色，特別是九二共識與一中框架等長年的議題。

2024總統及立委選舉正式落幕，執政的民進黨賴清德與蕭美琴以558萬票，40％的得票率及六都全勝之姿，取得臺灣人民的信任，當選第十六屆正副總統。（本報資料照）

國人不支持親中、媚中的政黨，迫使藍白陣營向人民低頭

面對國民黨神主牌「九二共識」，侯友宜先是閃爍其詞，後來企圖以憲法包裝，來偷置概念。事實上，根據陸委會調查，台灣近八成的國人早就認為中華民國與中華人民共和國是互不隸屬的兩個國家，國民黨刻意扭曲歷史脈絡，強行以憲法硬凹，但持續積弱不振的民調數字顯示，台灣民眾並不買單。而後，從民眾黨不分區欲提名徐春鶯，見風向不對後又迅速收手撤換；從國民黨副主席夏立言偷偷摸摸赴中密會，被發現後又低調潛回台灣；從侯友宜提引進中國青年就學就業，被輿論撻伐後又改口稱只是研議；我們可以看見一個清晰的脈絡，就是藍白兩黨雖然沒有明確承認其親中媚中的政策已遭國人唾棄，但政治行徑上刻意迴避淡化與中國的連結，是非常清楚的事實。台灣國人不願意支持親中媚中的政黨，這股強大的壓力，已經迫使藍白陣營必須向人民低頭。

在選舉的最後幾天，柯文哲的棄保策略，竟是藉由高調呈現國共合謀的不法行徑，向藍白選民招手；選前一天，柯甚至說一國兩制，在台灣沒有市場，台灣人民不會接受。國民黨前主席馬英九眼見「九二共識」將隨本次大選結束被送進歷史灰燼，連忙跳出來說兩岸關係必須相信習近平。此說法引起國人強烈反彈，侯趙立即跳出來強力切割，甚至讓馬英九無法在國民黨的選前之夜，上台繼續「敗票」。凡此種種顯示，人民意志威力強大，「九二共識」，在台灣已經無路可走，選前已是如此，選後更將加速灰飛煙滅。

民主陣營已經準備好，台灣要走向世界，和其他國家一起前進

總統身為國家元首，除了領導國家發展，對於國防、外交事務責無旁貸。總統大選結果顯示，民進黨候選人因為持續堅持台灣主權獨立，不受中國干預阻撓，其穩健、溫和的態度已受到多數國人信任肯定，藍白兩黨雖在選舉後段，嘗試隱微調整，但是背棄台灣國家利益、模糊不定的對中態度，還是無法讓選民真正放心。所以國民黨只拿到長年的基本盤467萬票，組織票幾乎得不到更多認同；民眾黨最終的369萬選民，也不是受到柯文哲「兩岸一家親」所吸引，他們是對於柯文哲口中的新政治還有一些期待。

整體觀察，台灣人民不願再和中國連結，台灣是台灣人民的台灣，台灣人要與世界接軌。美國眾議院選前通過「不歧視台灣法案」與「保護台灣法案」，前者支持台灣參與國際貨幣基金，後者擬定針對中國對台威脅的經濟反制策略，以及北約組織NATO表示強烈反對中國改變台灣現狀，在在都顯示，民主陣營已經準備好了，台灣要走向世界，和其他民主國家一起前進。

黑金連結與地方派系的選票基礎，是台灣民主社會一大隱憂

在區域立委選舉的部分，國民黨在中部以北與東部大有斬獲，桃竹地區九席全上之外，台中市更是「綠地變藍天」，國民黨候選人取得8席中的6席。民進黨則是在嘉南高屏等本命票倉，不負眾望將19席全數拿下。民眾黨雖無取得區域立委席次，但在政黨票獲得304萬張選票支持，將獲分配8席不分區。國民兩黨則是各取得13席的不分區，與四年前相同。因此，立委席次形成三強鼎立的局面，民進黨將不再擁有「完全執政」的優勢，國民黨以52席躍升第一大黨，民進黨則以1席之差，51席的成績退居第二大黨，而時代力量與台灣基進則是全軍覆沒，將全面退出國會運作。傳統兩黨皆未取得過半優勢，民眾黨的8席不分區立委將成為國會關鍵席次。三強鼎立的情況下，國會制衡力道必定加強，執政與問政能否順利運行，都考驗著未來三黨如何相互合作、妥協與制衡。

區域立委選舉中，選民除了檢視候選人提出的政見與其過往政治表現、歷練，勝選部分仍是有賴於長期的選區經營，選票基礎回歸盤根錯節的地方派系與家族勢力。本次選舉，最具代表性的莫過於台中市第二選區顏家班師回朝，從台派陳柏惟與林靜儀的手中收復失土，進一步鞏固二代，接續發展家族勢力。太陽花世代的吳崢，未能順利接下民進黨現任立委江永昌的新北市第八選區，敗給當初護航服貿協定的國民黨張慶忠之子。而多項司法案件纏身的「花蓮王」傅家，第五度當選立委，其妻更是現任花蓮縣長。以上指標案例顯示出，優秀候選人在缺乏資源與地方支持的情況下，難以攻破家族派系對地方的長期經營，其中國民黨黑金連結與地方派系難以撼動的選票基礎，將是台灣民主社會的一大隱憂。

民進黨在總統大選中獲得多數支持，是台灣當今的主流民意

有人說，民進黨在本次國會選舉中席次大落，顯現國民黨的兩岸論述深獲人民認同。這樣的論點過於主觀輕率，可以從兩點觀察其謬誤。第一、民進黨的政黨票仍是三黨中最高，倘使國民黨的兩岸政策深得人心，其政黨票得票應該超越民進黨才是。第二、區域立委的選舉勝負，通常和地方派系、組織經營、黑金連結息息相關，這也是為何馬文君們，無視國家利益，背棄立委職守，卻還是可以當選的主要原因。簡言之，國民黨立委席次增加只是提醒國人，民主選舉有其制度瑕疵，而非其兩岸論述符合國民期待；未來要讓真正優質的候選人勝出，除了要破除地方黑金勢力盤根錯節外，國人民主素養也應持續深化。

附帶一提，中國國台辦說：「選舉結果顯示民進黨不能代表島內主流民意，選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望。」此言論昧於現實、邏輯錯亂，沒有絲毫的事實根據可為推論佐證。民進黨在總統大選中獲得最多票數支持，當然就是台灣當今的主流民意。兩岸不但沒有越走越親的共同願望，相反的，經此總統大選之後，藍白兩黨都不敢繼續「明目張膽」地親中媚中，「九二共識」已經儼然成為選舉的票房毒藥，所有政黨皆避之唯恐不及。

新政府應直接回應人民需求，開啟誠懇對話

賴清德與蕭美琴首度打破了「八年輪替魔咒」，顯示出台灣人民對民主自由與進步價值的堅守不讓。面對中共持續性的威脅，台灣應加強防禦，同時也要深化與國際民主陣營的連結。本次國會選舉的失利，也敦促著民進黨要謙卑地檢視內政問題，包括居高不下的房價物價、年輕人低薪、詐騙層出不窮等關鍵性民生議題。期許新政府上任後直接回應人民的需求，開啟誠懇對話。與此同時，國會政治權力版圖的重建，提升了政黨攻防的激烈度，新政府需力求突破「朝小野大」的艱困態勢。再者，因選舉而失序對立的社會、民粹敗壞的選風、激情分裂的族群裂痕，也都等待積極修復的機會，都是我們國家的當務之急。

選舉有輸有贏，但最重要的是不能背棄國家主權、公眾利益等核心價值。期待跨黨派有智慧的團結合作、監督制衡，真心誠意共同來促進台灣的國家發展與和諧永續。藍天白雲綠地是目前的天然組合，我們欣賞藍天的美、端詳著白雲的變化，但更重要的是，務實地踏在綠地上生活。未來四年國政，與其互相攻訐，不如好好欣賞彼此天然色彩的協和。選民選擇務實的兩岸政策，國人可以休養生息，自在談心，繼續在民主路上巍巍前行！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法