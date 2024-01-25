民主之盾》建立「台灣共識」來回應中共《反分裂國家法》的謬誤

九二共識是一個歷史事件，30年前的國際條件、兩岸局勢，都早已出現巨大的變化。中共用《反分裂國家法》框限兩岸關係，更證明「九二共識」的空虛化。

沈有忠／東海大學政治系教授

我國於1月13日順利舉行總統與國會的改選，並且由民進黨的現任副總統賴清德與前駐美代表蕭美琴贏得選舉，國會則是出現三黨不過半的結構。對於台灣再一次完成民主的選舉，全球數十個國家、數百位政要，包括元首、國會議員等，皆對台灣表示祝賀。唯有中國又再一次的對於台灣大選結果提出對民主的威脅，不只是利誘諾魯與我斷交，並且在16日發布了「《反分裂國家法》利劍高懸」的文章，再一次把反分裂國家法套用到兩岸關係上。

就現實層面以及法律層面而言，用《反分裂國家法》框限兩岸關係，充滿謬誤與矛盾，台灣各政黨，尤其是大選期間不斷強調憲法與九二共識的國民黨，應該對此嚴正表態。首先，台灣與中國現階段主權與治權互不隸屬是一個政治現實。即使是主張對習近平信任的馬英九，也提出了兩岸主權互不承認、治權互不否認的概念。在此概念下，《反分裂國家法》的國家所指為何？相信連馬英九都不能接受由北京單方面決定。更遑論該法能否適用在台灣？這個問題在現實狀況下討論都不不討論，可以直接予以否定。如果中國的法律可以在台灣適用，台灣不會舉辦選舉，賴清德也不會勝選，這是誰都知道的事實。因此，《反分裂國家法》對於兩岸現狀的敘述，政治上既不是兩岸的共識，論法律上的規範性是中國的國內法，也無法適用於台灣。

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北京在16日發布了「《反分裂國家法》利劍高懸」的文章，再一次把反分裂國家法套用到兩岸關係上。（AP）

另外，該篇援引《反分裂國家法》的文章，文內也劍指台灣的情報單位，用「粉身碎骨、身敗名裂」來形容，恐嚇意味十足。這意味著我國的情報工作確實已經在當前的兩岸關係中起了作用，軍事情報局、調查局、國安局等單位，對於兩岸的情資掌握，並且有效降低北京對台介選的影響力，功不可沒。在選舉期間，中共介選行為不斷，甚至以軍事威脅、機艦擾台、以及選前發射衛星偏離航道飛越台灣上空等，力道都比以往更大。這些介選與威脅，有賴我各情治單位對情資的掌握與分析，提供政府有效因應與降低影響，才能使此次國際關注的選舉，在中共高壓力的介入下能夠順利舉行，也獲得國際高度讚賞。

《反分裂國家法》是一部以法引戰的法律。用該法提供中共單方面使用武力改變台海現狀，宣稱「依法行事」，是極為荒謬的。因為兩岸現狀絕對不是「一個國家」的狀態，而該法的效力更沒有在台灣實施的正當性。中共在我大選後，利誘諾魯與我斷交，使用的理由是引用聯合國2758號決議文。事實上，2758號決議處理的是「中國代表權」的歸屬，文中完全沒有提及台灣。因此用2758號決議文來處理兩岸關係，或解釋台灣在國際上的地位，也完全是一個錯誤的引用和謊言。美國不僅在2023年通過《台灣國際團結法案》，表明反對中華人民共和國透過扭曲第2758號決議來處理關於台灣的地位。在諾魯宣布與我斷交後，美國透過AIT又再次重申，2758號決議沒有決定台灣地位、沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義參與聯合國體系空間。

儘管受限於中共單方面的壓力，台灣在國際上與其他國家建立形式上的外交關係相當困難，但過去幾年來，台灣與歐美許多民主國家卻不斷的深化雙邊的實質關係。台灣的外交能力與國際形象大幅提昇，和邦交國的數量顯然沒有因果關係，而是來自台灣對民主、人權價值的堅持，以及高科技產業、半導體產業傑出的表現，甚至在疫情期間對公衛管理能力表現出對全球的貢獻。北京若是要以《反分裂國家法》來限制台灣的外交，不僅有違現實、也無法為台灣和世界上大多數支持民主人權的國家所接受。

我們期許兩岸關係能回到正常、健康、永續的交流，這對兩岸的經濟與社會發展有助益，而和平的兩岸關係更是全世界的共同利益。用北風與太陽的故事來形容，兩岸要能走得近，是靠溫暖的善意，絕非嚴厲的威嚇。北京在我大選後，用挖牆角利誘斷交、用不當的法律來詮釋兩岸關係、甚至用法律恫嚇台灣的社會與人民，只會把兩岸彼此的關係推得更遠，以法引戰的作法，也只是再次證明極權政權將法律視為政治工具，用法律來服務獨裁領導，甚至用法律來追求對台統戰的事實。

對此，台灣有些政黨還陷在「九二共識」的框架中。九二共識是一個歷史事件，30年前的國際條件、兩岸局勢，都早已出現巨大的變化。中共用《反分裂國家法》框限兩岸關係，更證明「九二共識」的空虛化。台灣各政黨應該以建立「台灣共識」為目的，以自由、和平、人權為共同價值，追求兩岸對等、尊嚴的談話和交流。有些政黨只有在選舉時高喊憲法、把國旗用來換選票，面對中共統戰的壓力卻選擇妥協和噤聲，這只會讓國際社會對於台灣的團結打上問號。建立「台灣共識」，因應中共的法律戰與恫嚇，才是各政黨對人民負責與努力的方向。

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