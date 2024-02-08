社論》「台式民主」也面臨挑戰？

美國年底大選，川普來勢洶洶，可能上演與拜登的第二回合。川普這位「狂人」領袖，不無機會重登大位的想像，已經開始在國際政治發酵，不論是美國盟友或對手，都在未雨綢繆潛在的風險與機會。川普現象，在美國國內，最大的衝擊莫過於，「美式民主」似乎被推到十字路口。二○二一年初，川粉闖入國會大廈，試圖阻止認證大選結果。去年十月，反對加薩戰爭、呼籲停戰的示威者，又衝進國會大廈。年底大選過後，「美式民主」會有什麼「新常態」，令人難以捉摸。

反觀「台式民主」，也有不確定性。這次大選三腳督，賴清德以四成得票率勝出，雖然打破「八年魔咒」的紀錄，卻未獲蔡英文兩次過半得票率。立法院，民進黨也失去多數優勢，藍沒有過半卻比綠多了幾席，八席民眾黨遂得以奇貨自居。日前立法院長選舉，事後依舊唇槍舌劍、雜音繚繞，但願這不是預兆未來四年的國會亂局。否則，內憂外患之下，賴政府備受掣肘，恐怕有礙因應地緣政治的變局。尤其是，從另一個角度來看，這次大選也透露出，專制中國全面脅迫下，台灣民主已出現信心弱化的警訊。

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台灣的民主挑戰，除了實境的權力現場，有些不確定性，則不僅限於台灣經驗，而有更廣泛的背景。二○一四，二○一八，台灣相繼出現兩位狂人政客：柯文哲與韓國瑜。他們與傳統政客不同，語言與行動都極度誇張，目無主流社會的確定性期待。令人跌破眼鏡的是，對於陷入深度政治、經濟挫折感的人，狂人政客反有強烈的吸引力。這類新型政治物種，提供了傳統政客欠缺的魅力，他們作為代言人不是解決問題，而是讓粉絲投訴無門的怨懟找到出口。而崇拜狂人政客者，既不明白也不想搞清楚，他們的挫折、怨懟之源，大部份來自全球化的機會外流。外部變化因素深刻影響到內部民主秩序，這種結構性問題靠本國政黨輪替也無法單獨解決。於是，只要全球化的後遺症仍在蔓延，包括台灣的民主選舉，會不會產生菲律賓杜特蒂的複刻版，就仍存在著風險。

「台式民主」，二○○○首次政黨輪替至今，轉型正義還是處於威權餘緒及民主政府的拔河而進退兩難。威權餘緒，未被轉型正義，反先獲得民主保障，形成民主的反作用力，二○○八至二○一六，馬英九便展示過一次「類民主退潮」，從而激發太陽花運動，令民主活力重新啟動。放眼未來，蔣氏第四代，蔣萬安已如馬英九，先當選首都市長取得入場券，代表藍營挑戰總統大位只剩時間早晚。近年，韓國有朴正熙長女朴槿惠，二○一三得票率過半入主青瓦台；菲律賓有馬可仕獨生子小馬可仕，二○二二得票率過半入主馬拉坎南宮。民主與效能兩者失衡長期化，往往令選民淡忘威權肅殺而懷念其效能，這是新興民主國家的隱憂。「台式民主」，會是例外嗎？蔣氏第四代，假使經由民主選舉上台，其對父祖的政治遺產將如何評價？轉型正義會變成什麼意涵的名詞？

這次大選，從國際視角來看，乃中國對他國認知戰的寶貴案例。其實，介入「台式民主」，北京已非看不見的手。郭台銘，富士康被查水表，不得不打退堂鼓，連署完成後放棄登記參選。「中國那方面一直要我選總統」，自洩機密的柯文哲這次在總統候選人辯論會反控：「為何中國共產黨這麼支持侯友宜還做假民調？」台灣的「親中」候選人，在北京眼中不過李家超者流，只要妄想老大哥明助暗助，便得接受任其擺佈的宿命。萬一，習近平利用台灣的民主，把聽令於它的人送進「總督府」，豈不是成本最低廉的「和平統一」？「台式民主」，充滿活力，國際有目共睹。然而，「台式民主」的脆弱性，裡裡外外都有。

陽光，空氣，水，人們總在缺乏時才感受其珍貴。但願，「台式民主」，永遠不會出現這樣的情況。自由之家的世界自由度報告曾指出：「台灣是亞洲表現最強的民主國家之一，在不訴諸濫用手段的情況下，政府有效地制止了新冠病毒，與獨裁的中國形成了鮮明的對照。」國際普遍肯定的同時，民主防疫成功的小英政府，卻持續受到藍白的「疫苗攻擊」，無中生有、積非成是，成為壓垮綠營二○二二地方選舉的主因之一。固然，民主國家，民意如流水，但切莫遭操弄成失去理性的「民意洪水」，導致民主的故事倒帶，令所有頭家皆成輸家。二○二四大選這一課告訴我們，必須時時檢視民主、守護民主。

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