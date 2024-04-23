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自由開講》若中共與北韓首領會面是否影響區域穩定關係？

2024/04/23 10:02

◎陳俊

中共長期被視為與北韓關係最密切的國家，旅美中共政治學者鄧聿文近日分析，北韓認為俄國地大物博為共產國家之首，比中共實力強大，認為普丁比習近平更有影響力，然在近期許多國家官員陸續訪中的趨勢下，北韓領導人金正恩今年亦可望獲邀訪中。

圖為中國國家主席習近平（左）2019年曾訪問北韓首都平壤，他與北韓領導人金正恩（右）握手合影。（法新社資料照）

近年來，美中關係緊張情勢加劇，除俄羅斯與中共關係是美國及西方國家關注的重點外，中共也在思考是否需拉攏北韓以鞏固地緣政治角力，但可以肯定的是，中共目前還不會和俄羅斯、北韓及伊朗等國家結盟，若中共貿然與之結盟，將公然與西方國家為敵，將會喪失許多和談機會，然以另一個角度來看，中共也有可能利用北韓對日本的威嚇力量，進而使日本無法全力配合美國圍堵中共，打破美國在東亞區域的多方結盟。

北韓向來對俄中兩國的態度是誰給的好處多就向誰靠攏，就目前情勢而言，俄羅斯在俄烏戰爭中仍僵持不下，其武器需向北韓購買，因此俄國目前國力耗損嚴重；反觀中共在經濟及科技實力層面，是俄羅斯不能相比的，北韓若想使國家富足，勢必須仰賴中共在經濟和科技上援助，因此若中共對北韓的利益夠大，不排除北韓將成為中共地緣戰略的棋子。

中共之所以目前不會滿足北韓的予取予求，主要是顧忌南韓的反應，且美國在東亞的圍堵勢力還沒達到必須借重北韓的程度，但如果美國的圍堵加劇，相信中共會毫不猶豫拉攏北韓關係。

對中共而言，以往對北韓的重視程度，在經濟發展的目標和現實的國家利益考量下，已轉為對朝鮮半島整體均衡與安定的重視，朝鮮半島力量均衡的破壞是中共的負擔，因此會繼續與南北韓保持等距外交關係，藉以擴大在朝鮮半島的影響力，並維持周邊環境的和平與穩定，另以軍武的角度而言，北韓核武發展將日後也將是中共的王牌之一，也可能是雙方離間美國與印太國家區域結盟陣營的手段。

（作者為國際情勢觀察員

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