自由開講》陸「兩會」後重提「和平統一」：台灣人絕不上當

◎宮臨冬



在中國大陸全國「兩會」閉幕後，中共中央台辦、大陸國務院台辦聯同民革中央、台盟中央、大陸全國台聯在北京召開座談會，旨在「學習貫徹習近平總書記兩會涉台重要演講精神」。這場座談會被官方塑造成團結愛國力量、推動祖國「和平統一」的一環，然而，這種所謂的「和平統一」實則帶有脅迫性，滿是對台灣的挑釁與威脅。

這場涉台座談會被官方塑造成團結愛國力量、推動祖國「和平統一」的一環。圖為國台辦主任宋濤。（報社合成／中央社、路透社）

軍費持續高漲：虛偽的和平統一

習近平近期的談話中，強調了對台工作的重要性，並提到要「不斷壯大反獨促統力量，共同推進祖國『和平統一』進程」。然而，這種所謂的「和平統一」，實際上是中共當局企圖以武力或威脅來達成的。值得注意的是，中共在「兩會」期間也提到要推進軍事鬥爭準備，這反映在今年中共的軍費預算增長達到了7.2％，並且將近年來持續增長的趨勢。這不僅表現在軍事上，公共安全支出也在增長，顯示中共當局對於維護其統治地位的決心。

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台灣面臨的挑戰與威脅

面對中共不斷升高的威脅，台灣面臨著巨大的挑戰。例如，最近的事件中，中共海警船侵犯台灣主權的事件屢見不鮮。就在不久前，三艘中共海警船侵入台灣東部海域，這種挑釁行為不僅挑戰了台灣的主權，也是對和平穩定的直接威脅。儘管台灣方面採取了應對措施，例如派遣艦艇進行應對，但這樣的挑釁行為依然持續存在，顯示了中共當局對於其對台政策的強硬立場。

此外，台灣也必須應對國際上的壓力與外交挑戰。中共當局一直在努力阻撓台灣的國際空間，嘗試破壞台灣在國際上的地位與聲望。然而，台灣作為一個民主、自由的國家，應該有權利參與國際事務，獲得國際社會的承認與支持。因此，台灣必須積極尋求國際支持，擴大其在國際上的影響力，以應對中共的挑戰。

結語

面對中共的挑戰，台灣必須保持警惕，堅定捍衛自己的主權與民主價值。與此同時，國際社會也應該加強對台灣的支持，共同捍衛地區的和平與穩定。中共當局的威脅不僅是對台灣的挑戰，也是對整個地區的威脅。因此，我們應該共同努力，維護地區的和平與穩定，共同促進民主與自由的價值。

（軍事研究人員）

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