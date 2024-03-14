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社論》「打獨」主旋律下的「和平統一」

2024/03/14 05:30

中國兩會走過場，李強在人大工作報告，不見「和平統一」四字，引起注意。隔天下午，習近平在政協指示民革：「共同推進祖國和平統一進程。」政協通過的政治決議，也重申「共同推進祖國和平統一進程」。一時之間，「和平統一」重回主旋律，或者，已經淪為背景音樂，令人猜疑。

其它場合，王毅強調：「我們的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一前景，我們底線也很清楚，絕不允許台灣從祖國分裂出去，國際上誰要縱容支持台獨，必將引火燒身，自食苦果。」吳謙則發言：盡最大的努力爭取和平統一的前景，但共軍將堅決「打獨促統」。外交，軍事，嘴巴上和平統一，行動上「打獨促統」：清空邦交國、國際組織，緊縮武力包圍圈。李強傳達的訊息，具有行動意涵 。

台灣的官方回應，邱太三表示中國以黨領政，總書記拍板定案，習的指示很清楚了。言下之意，李強的「獨漏」，只是虛驚一場。然而，中國一黨專政體制，沒有台灣官員出格言行的空間，尤其政治局常委正式講話，應屬嚴密把關、必有所本，遑論形諸文字，螺絲絕對拴緊。假使這種政治文化沒有改變，則李強「獨漏和平統一」一事，依舊值得後續觀察。 綜合以觀，官方口徑的異同，可能是「政策」與「統戰」之差，當「統戰」繼續提供和平想像，「政策」已經在做武場準備了。

王毅警告「台灣想搞台獨的」、「國際縱容支持台獨的」。吳謙說的「共軍將持續加強練兵備戰，堅決打獨促統」。這些狠話，顯然是針對「反統促獨」的民進黨政府，以及支持台獨的外國勢力，理所當然，還包括挺獨民眾。對這些主要敵人，北京不談和平統一，只講「打獨促統」，甚至不惜一戰。趙樂際的人大工作報告指出，對台鬥爭今年要「運用法治方式展開涉外鬥爭」，其中之一是「參與推動中美洲議會取消台灣地區立法院常駐觀察員地位，接納中國全國人大為常駐觀察員」，這是外交的清理戰場。沒有所謂的海峽中線，金廈水域不存在所謂禁止、限制水域，以及配套的海警、解放軍「逼台」行動，皆屬對台緊縮武力包圍圈。

以上黑臉，由外交、軍事攻城略地。至於白臉，則由習近平扮演，他口中的「更好團結海內外、島內外一切可以團結的愛國力量，不斷壯大反獨促統力量，共同推進祖國和平統一進程」，這裡面所謂的「和平統一」，絕非國際爭議兩造經由對等談判達成協議之意，而是利用台灣的民主環境，極盡所能壯大反獨促統板塊，在各種選舉削弱抗中保台的選票，促使台灣政權和平轉移到親中政黨。如此一來，馬英九執政八年未完成的促統進行曲，便得以更深更廣更快的方式，推進台灣以香港模式主權和平回歸中國。「利用民主推進統一」，外國勢力也沒得說三道四了，因為那是二三○○萬人的「民主選擇」。

習近平第三任，國際咸認他已揚棄改革開放，實際上，他也連帶否認了香港一國兩制、和平統一台灣（只要是抗中保台勢力執政）。他當著拜登面前，否認有所謂二○二七或二○三五武力攻打台灣的計畫，中國話叫做黃鼠狼給雞拜年。最需要警惕的，就是台灣二三○○萬人。習近平似乎深信，戰爭邊緣的以戰逼統，台灣人民吃這一套。歷經兩屆任期，小英執政瑕不掩瑜，賴清德打破八年魔咒卻僅獲四十％選票，國、眾兩黨板塊便是北京和統的利基，遑論其對地方政客、社團組織之經營，以及種種「新時代」介選工具。這次藍白的六成選票，彷彿斯德哥爾摩症候群鼓舞了北京，對協力者可以更軟，對台獨可以更硬。總之，「人大／政策／打獨促統」，以及「政協／統戰／和平統一」，象徵了兵分兩路，力度都加大。

於是，針對中國的兩手攻勢，「紙彈」與「子彈」構成台灣的防禦系統。選票是第一擊的武器，棄械等於投降。而如果台灣的民主韌性彌堅，本土政權長期執政，那麼，習近平的時間急迫感，不無可能採取另一種選擇。習近平醜話說在前頭：我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂份子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。這不啻預留出師之名，統戰不成就要武統。台灣愛好和平，萬一和平不可及，除了團結自衛，別無選擇。

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