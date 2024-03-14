晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》以「和平共存」回應「和平統一」

2024/03/14 05:30

◎ 黃世安

習近平近日提出要「和平統一」，台灣若能用「和平共存」來回應，並加以歷史事實及現況等論述，則可能會成為今後新的、最好的對話基礎。

歷史是不斷滾動前進的，並且是不會走回頭路的，聯合國創立時祇有四十六國，現在有一九三國，不可能再回到過去，也就根本不會有所謂的「祖國統一」、「神聖領土」等已毫無意義的問題，一九四九年「國共內戰」，中華人民共和國成立，中華民國敗退來台，讓中國實質分裂。爾後兩個中國各自蓬勃發展、互不隸屬，至今已七十五年有餘，並且兩國體制不同，越行越遠，若要再統一，就像兄弟分家後，要其後代再回歸同一家，是不合理也不可能！

而中華人民共和國（中國）從未統治、擁有過台灣，這是歷史的事實，卻要說台灣是它神聖不可分的領土，因此要統一台灣，是荒謬無理的；而台灣的中華民國也已放棄要反攻大陸、統一中國的政策，更明確的說，就是中國與台灣間已沒有要統一或被統一的問題了。

中國與台灣各自發展後，都已在世界享有極高的地位，若再回頭談「統一」，可能兩敗俱傷，毀掉各自幾十年來努力的成果，反之若能和平共存，則一定會有更好的表現，所以我們要「和平共存」，不要「和平統一」或「武統」！

（作者是台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書