自由廣場》以「和平共存」回應「和平統一」

◎ 黃世安

習近平近日提出要「和平統一」，台灣若能用「和平共存」來回應，並加以歷史事實及現況等論述，則可能會成為今後新的、最好的對話基礎。

歷史是不斷滾動前進的，並且是不會走回頭路的，聯合國創立時祇有四十六國，現在有一九三國，不可能再回到過去，也就根本不會有所謂的「祖國統一」、「神聖領土」等已毫無意義的問題，一九四九年「國共內戰」，中華人民共和國成立，中華民國敗退來台，讓中國實質分裂。爾後兩個中國各自蓬勃發展、互不隸屬，至今已七十五年有餘，並且兩國體制不同，越行越遠，若要再統一，就像兄弟分家後，要其後代再回歸同一家，是不合理也不可能！

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而中華人民共和國（中國）從未統治、擁有過台灣，這是歷史的事實，卻要說台灣是它神聖不可分的領土，因此要統一台灣，是荒謬無理的；而台灣的中華民國也已放棄要反攻大陸、統一中國的政策，更明確的說，就是中國與台灣間已沒有要統一或被統一的問題了。

中國與台灣各自發展後，都已在世界享有極高的地位，若再回頭談「統一」，可能兩敗俱傷，毀掉各自幾十年來努力的成果，反之若能和平共存，則一定會有更好的表現，所以我們要「和平共存」，不要「和平統一」或「武統」！

（作者是台北市民）

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