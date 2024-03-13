自由開講》兩會落幕：暴露習近平經濟、外交困境

◎宮臨冬

中國每年三月的政協、人大會議，通稱「兩會」已於11日落幕，過去常受到國際關注。然而，今年的兩會卻未能引起高度國際關注，且缺乏任何顯著亮點。甚至連過去預期中國股市會因為兩會而出現行情的情況也未發生，反而外資撤資現象引發市場動蕩。

習近平主導經濟，但未解決疑慮

今年兩會最大特色即是「習近平」，甚至出現了「習近平經濟思想」一詞。然而，外界對習近平的經濟能力持懷疑態度。儘管總理李強宣稱今年經濟增長目標是5%，但對去年經濟下滑的評價卻模糊，外資對中國的官方數據也持懷疑態度。李強政府報告中對習近平的讚揚，引發外界對他的自保意圖的猜測。

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李強（右）政府報告中對習近平（左）的讚揚，引發外界對他的自保意圖的猜測。（美聯社）

王毅外交攻勢：利用國際形勢與內部政治布局

中國外長王毅在兩會期間展開對美國及歐盟的強硬攻擊，同時透露對俄羅斯及穆斯林世界的支持。他的言論可見中國意圖將自身定位為全球南方的領袖，並利用美歐在加薩戰爭立場等因素，對外施壓。此舉亦可能與年底美國大選的政治局勢相關，中國有意利用拜登政府的相對弱勢。

中國底氣不足：動能疲軟、國力枯竭

兩會缺乏宣布新外長、總理記者會等國際媒體期盼之重要場合，加上中共的三中全會未舉行，顯示中國動能疲軟，國力枯竭。對經濟問題的模糊處理反映出其面臨的困境。此外，中國對外強硬姿態也表現在對菲律賓、日本、印度等國的行動上。

結語：需冷靜應對中國挑戰

兩會結束後，中國在國際上的形象未獲提升，反而表現出動能疲軟、底氣不足的一面。對外強硬姿態的背後，實則是中國急習近平面臨的經濟、外交雙重困境所致。因此，台灣乃至全球民主國家對中國的挑戰需要冷靜應對，以及提升自我應變能力，並保持對兩岸關係的穩定與持續關注。

（中共研究人員）

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