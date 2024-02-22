自由開講》聚焦中國2024兩會重點觀察議題

宮臨冬

中國全國人大和政協會議，俗稱「兩會」，被譽為中國最重要的年度政治盛事，將於2024年3月4、5日在北京舉行。兩會聚焦中國政治、經濟、國防等多個領域，吸引全球目光。尤其是面對國際形勢變化，中國政府的政策取向更加受到關注。

政治舞台：中共領導班子與兩會運作

中共最高領導班子，包括七名中央政治局常委，在兩會期間將參與各地區代表團討論，其所表態的議題成為政策風向的指標。此外，中國總理李強將發布政府工作報告，回顧過去一年的成就並提出未來政策目標。 經濟前景：2024年目標與影響 經濟增長目標是兩會的關鍵焦點之一。預期2024年的GDP成長目標將維持在5%左右。然而，經濟目標的調整對於就業市場和內需消費等方面將產生深遠影響，例如在過去，經濟成長率每增加一個百分點，代表200萬個就業機會，如果兩會期間經濟目標調降，代表中國就業市場恐怕會繼續惡化，直接影響內需消費。

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中國全國人大和政協會議，俗稱「兩會」，被譽為中國最重要的年度政治盛事，將於2024年3月4、5日在北京舉行。（EPA）

股市動向：政策應對與市場期待

當前中國股市面臨嚴峻挑戰，兩會是否會出台相應政策挽回市場信心成為市場關注焦點。市場人士呼籲加快設立股市平準基金，以及實施財政支持措施，中國是否出臺新財政措施將是值得觀察的政策方向。 國防策略：預算分配與地緣政治 而中國國防預算將在兩會期間公布，受到全球關注。儘管面臨經濟壓力，但中國軍費持續增長，維持著每年7%的水準，顯示中國在國防現代化及完成2035國防和軍隊現代化目標的決心。中共國防支出的分配將影響地緣政治局勢，尤其值得臺灣關注。

對台政策：多方面觀察與可能動向

對台政策是兩會的重要議題之一。從中國國家主席習近平的談話、政府工作報告中的對台段落，以及總理記者會中可能涉及的問題等多方面觀察，可以窺見中國對台政策的動向。值得關注的是，中國是否會出台新的涉台立法？尤其中國外交部長王毅1月在台灣大選後受訪時提到，台獨「必將受到歷史和法律的嚴懲」，當中的「法律懲罰」是什麼？是否會為《反分裂國家法》制定《施行細則》，或為應對金廈緊張局勢，藉機對台展開法律戰？都值得臺灣高度注意。

人事變動：政府高層組織調整

雖然兩會不是中國政府換屆的時間節點，但人事變動也成為關注焦點。特別是前任外交部長秦剛和國防部長李尚福的國務委員空缺是否會補上，以及其他高層官員的可能調整，都將對中國政府的未來走向產生重要影響。

結語

中國兩會是一個重要的政治盛會，將決定中國未來一年的政治、經濟和國防方向。對於臺灣以及國際社會而言，密切關注兩會的動態和結果，將有助於更好地理解中國的政策走向，並因應未來的挑戰和機遇。

（中共研究人員）

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