社論》繼續對中國「去風險化」

央視除夕春晚，解放軍作戰部隊、裝甲部隊登場。突兀的節目安排，震懾國內或示警國際？不論如何，歡度佳節仍殺氣騰騰，也符合中國當前的形象。

在習近平的掌權史，二○二三堪稱轉捩點。談到過去一年政績，他宣稱就業、物價整體平穩，放眼全球仍是「風景這邊獨好」。習近平還再提「制度自信」，盼望大家「共同唱響中國經濟光明論」。乃至，國家安全部恫嚇唱衰中國經濟者。其實，這邊的風景不如外邊，襯托出中國經濟好景不再，台灣便是很好的對照。而中國，房市、股市、就業、消費等，所見無不是民間疾苦。人口負成長，勞動力短缺，也有遠慮。股市跌跌不休，股民哀嚎遍野，成群往美國駐中國大使館微博哭訴。國不泰，民不安，解放軍在春晚亮相，應非偶然。

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尤其特別的是，過去一年，習近平親手提拔的外交、國防部長兼國務委員，乃至十餘名解放軍火箭軍高層將領先後落馬。前年二十大，胡錦濤被架離現場，去年十月，李克強忽傳病逝，「（共青）團派」幾乎團滅。習近平大權在握，政治局常委清一色。站在頂峰的習近平，清洗非國王人馬，「習氏王朝」堂堂上映。然而，全黨姓習之後，權力內圈難免滋生接班卡位、互相猜忌問題，習本人的危機感不減反增，對高幹的忠誠標準更嚴格，這也是權力的必然規律。而權力內圈的不安全感，猶如水壩隙縫作用般，預告終有潰堤的一天。習近平的頂峰，換個角度看，不也是險峰嗎？

「內憂」益增的同時，中俄伊朝的「專制軸心」伺機而動，持續給美國為主的西方製造麻煩。俄烏戰爭即將邁入第三年，以色列與哈瑪斯拉開另一個戰場，紅海航道安全也成為從貿易牽制西方的武器。但，習近平最近的視野仍在印太地區，其在東海、台海、南海、南太平洋的勢力擴張，並未因「內憂」而減緩。有一種觀點，習近平正為國事如麻焦頭爛額，應當不致在外興風作浪，特別是有礙武力奪台的行動，一如習對拜登否認二○二七年或二○三五年對台動武計畫，並期待華府「支持和平統一」。實際上，中國海警船在釣魚台領海巡航，以無線電驅離自衛隊飛機；在南海驅離菲律賓海警船及漁船，水柱、軍事級雷射都出動了；台灣大選後，除了買走諾魯，並宣布恢復使用緊鄰台海中線之M503航路；此前，北京更悍稱「不存在所謂的台海中線」。凡此，豈是「太平洋西線無戰事」的寫照？如果加上「美日韓形成亞洲版北約，故須加快實現核武升級」（金正恩），「我與川普有私人關係」（普廷），「中俄關係面臨新的發展機會」（習近平），習及其盟友比較像是等待天時地利人和吧。

這次春節，中國的另一道風景，官媒帶動Dragon改為Loong（龍的音譯），彷彿要透過自定的翻譯，傳達「中國龍」代表好運吉祥，不同於「西方龍」的負面形象。真是諷刺，「中國戰狼」在國際聲名狼藉，改用Loong，就能遮掩猙獰面目嗎？前一陣子，在倫敦一個公共場彈奏的鋼琴家，被自稱是「中國電視台」的工作人員要求，尊重他們的影像權，不准拍攝他們的面貌，「因為中國法律不允許」。看到這些場景的老外，無不感覺莫名其妙。去年，倫敦東區紅磚巷塗鴉牆，則被中國留學生全部噴漆二十四個北京宣傳標語，簡直是假藝術之名，行大外宣之實。大力討好中國的馬斯克，發文拜年用The Year of the Dragon，也無法倖免於中國網友糾正。所謂的「中國龍」，不過是「中國戰狼」的紙面具罷了。

未來回顧，或許世人將看得更清楚，二○二○至二○二二疑似源自武漢的新冠病毒，雖然重創全球的生命健康、經貿供應鏈，但習近平「由鄧返毛」，清零政策、共同富裕等路線左轉、新文革，亦令中國國力從拋物線的頂點往下滑。及至今日，習近平統治的中國，對全球的可能挑戰，已不是東升西降的百年馬拉松，而是內部陷入火山爆發邊緣之際，會不會鋌而走險以對外侵略來轉移內部矛盾、確保鐵桶江山？而國內仍有人學舌國台辦：兩岸與區域和平穩定，人民才能安居樂業，避而不談北京的「一中前提」。這種延續選舉攻防的論調，遠遠落後於對中國「去風險化」的國際主流趨勢，更昧於台灣免受中國經濟失落、新冠疫情之殃，正因二○一六便先一步對中國「去風險化」了。

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