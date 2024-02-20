自由廣場》【鏗鏘集】習近平的陰雨夕陽

◎ 王景弘

經歷過蔣介石「自由中國」時代的台灣人，聽到習近平清唱「風景這邊獨好」，一定忍不住失笑，中國國民黨和中國共產黨果然是一模一樣，如假包換的雙胞胎。

「自由中國」既無自由，也非中國，在一黨戒嚴獨裁統治下，看國民黨的《中央日報》要倒過來，反著看才是真。

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各國專家和媒體都說，中國經濟失控，恆大、碧桂園宣告破產，爛尾樓到處高聳，外資脫逃，青年躺平，中國人加入難民偷渡美國，習近平卻引毛詩高唱「風景這邊獨好」，這比「自由中國」騙更大！

習近平的風景是陰雨天的夕陽，只是國民黨和紅統，不知驗證自由資訊，只相信中國強大，發生戰爭，台灣一定輸，只有「信任」習近平才能得救。

相信習近平的紅統，也是當年相信「自由中國」，而且生存最需要自由土壤的學者、媒體、名嘴、自媒體，過氣政客，他們卻不知捍衛台灣來之不易的民主與自由。

他們看到中國人多地大，武器多，腿就軟，不知道時代在變，中型國家也可以藉科技發展與突破，成為「強」國，足以讓侵略國付出不可忍受的代價。

俄烏戰爭打了兩年，雙方將領有兩點「共識」，第一，戰車、傳統戰機和陸軍大部隊作戰只成活靶；第二，先進無人機和數位戰鬥管理系統有決定性影響。

烏克蘭戰場，軍隊集結與移動都逃不過無人機和衛星的偵察，而防空系統打敗傳統軍機的空中優勢。俄烏戰爭傷亡最慘重的是目標大、最容易被精準武器擊毀的戰車；最走紅的是既能偵察，也可以當自殺轟炸機的無人機。

習近平自拉自唱，風景他那邊最好，但他的體制能撐多久才是核心問題，面對國際制約和凶險的台海，他有老毛被老蔣圍剿的淒凉，卻沒有他亡命山間，青山依舊在的自然風光！

（作者為資深新聞工作者）

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