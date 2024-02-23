自由開講》中共新《巡視條例》出臺：凸顯習近平的權力焦慮

◎宮臨冬

中共於2月21日公布了最新修訂的《中國共產黨巡視工作條例》，這一修訂加強了中共內部上級對下級的政治監督，並強調了習近平核心地位的維護。此舉顯示出黨中央對權力的進一步集中，並警告各級官員不得對習近平的領導地位提出質疑，但此舉也側面反映出了習近平正面臨空前的權力焦慮。

中共新《條例》的出台和對黨內問題描述的修改，反映了習近平對於權力的進一步集中和對於異議的極度警惕與焦慮。（資料照）

中共紀委的轉變：從反腐到維護習家軍

隨著新《條例》的出台，中共紀委的職能已徹底轉變，從反腐變為維護習近平的個人權威。原本反腐的內容被刪除，只剩下對習近平的忠誠度。這一轉變顯示出中共高層對權力的掌控和對異議的零容忍。

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從《條例》的修改看中共高層的擔憂

對比2015年版本的《條例》，新修訂的版本對黨內問題的描述進行了大幅修改，刪除了許多有關貪污、權力濫用等問題的內容，並加強了對習近平的支持；如2015年《條例》第三條為：「聚焦黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，發現問題，形成震懾，推動黨的先進性和純潔性建設」新《條例》則直接將第三條改為：「貫徹落實習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義」。

政治監督下的官場生態：習家軍的全面上位

而在新《條例》下，政治監督將專注於官員對習近平的忠誠度，其他問題幾乎被忽略。這將導致官場生態的進一步惡化，以及對權力的進一步集中。習家軍與福建幫的全面上位使得任何對習近平的質疑都成為禁忌，政治局成員們也不敢有異議。

中共政治局的空話與權力集中

習近平主持的全面深化改革委員會會議實際上並未涉及真正的改革，而是繼續集權；新《條例》的出台更再次凸顯出中共高層對於權力的極度擔憂，這表明中共高層對內部問題的無能。以及對於失去權威的恐懼。

結語

中共新《條例》的出台和對黨內問題描述的修改，反映了習近平對於權力的進一步集中和對於異議的極度警惕與焦慮。然而，這種政治監督下的權力集中並不能解決中共內部的問題，反而可能加劇了官場的腐敗和對權力的不滿。隨著時局的變化，習近平必將面臨更多挑戰。

（中共研究人員）

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