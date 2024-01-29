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自由開講》只想爭權維穩！中國經濟問題在極權體制之缺陷

2024/01/29 10:52

◎張天泰

中共不關心經濟發展，只想到爭權維穩，自從中共二十大後，善於內鬥的習近平故意公開羞辱胡錦濤，原先主張開放改革，懂經濟學的，出身北京大學經濟學院的李克強博士不敢再發聲，只能表態擁習，直到李「被心臟病」往生，中國經濟政策持續被沒有「經濟學」概念，只受過中國7年正規教育的習所掌控。

習掌握前所未有的權力後，目前黨內只有兩人深受他青睞，分別是中共中央政治局常委排名第二、國務院總理李強，及政治局常委排名第五、中共中央書記處書記蔡奇，但李蔡兩人政績為何？乏善可陳。

極權中共制度特點包括黨控制國、黨統治社會的一切，不允許存在任何獨立於黨的組織、團體、財產；黨國持有或控制社會所有的財產、可暴力剝奪所有私有財產、黨領導一切，黨領導司法，司法執行黨的指令。

極權制度的缺陷也讓民企、外資陸續逃離中共統治的中國，因為習不承認司法獨立，要求黨管司法，中國保護私有財產的法律，經常沒有被執行，發生大量侵犯私有產權的事情。甚至中國境內民營企業家，普遍有一種不安的心理，隨時都可能被「割韭菜」，阿共一聲令下，財產一夕歸零，就是跟私產沒有得到確實保護有關。

習近平主導的「國進民退」，「共同富裕」等錯誤政策，卻直接導致中國共同貧窮之多重困境，因「國進民退」讓近幾年大量資金進入了效率低的國有部門，愈是往那裡增加投資，就愈看不到結果，效率高的民企反而資源不足，兩個倒退合在一起，就使得中國經濟效率大幅度下降。

習近平主導的「國進民退」，「共同富裕」等錯誤政策，直接導致中國共同貧窮之多重困境。（法新社）

再加上中共錯誤的稅收制度，致使中國經濟發展雪上加霜，在現行體制下，中共統治中國政府稅收的3分之2給中央，地方只拿到3分之1。但提供公共服務和基礎建設，主要是地方政府在做，這導致地方政府需要靠賣地、租地，拿土地向銀行抵押貸款，否則根本沒辦法支持龐大的公共支出，債務就這樣愈堆愈高。

各種社會問題解決來自「創造力」，創造力的來源是「好奇」，不是極權制度推動的鬥爭，極權中共不關心經濟，只關心政權穩定，從2019年香港「反送中」期間，港人挑戰的是「如何統治香港」，卻被中共粗暴對待，最後香港經濟表現走下坡，東方明珠蒙塵，中共展現的是寧願毀掉香港的經濟也要維穩。

中共極權治理模式的最大限制，其失敗在於鼓勵人們秀下限，擴大人性黑暗面內鬥，但卻把解決社會問題的有能為者，鬥走、鬥臭、鬥死，中國曾出現諸葛孔明等級的治國人才，但在中共統治的中國，恐第一個被鬥死，筆者也親眼目睹極權制度造神，導致中共黨員彷彿失去智識力，為了表演效忠，在追隨盲從「習思想洗腦教材」，事實上，習無思想只是一個想當皇帝的草包，而追求鬥爭消除威脅的極權制度，讓經濟社會問題仍存在，持續負向影響國家經濟發展，而在中國，經濟長期低迷，當中共社會精英階層意識覺醒，意識到目前極權制度才是危害中國國家發展的元凶，境內三億人不被中共黨員等相關特權身分利誘控制，明白中共不等於中國十四億人民，就是極權制度崩潰時刻！

（政治工作者）

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