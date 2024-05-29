自由開講》中國是個充滿謊言的國家

◎陳世民

標題是2021年首位亞洲和華人女性獲得奧斯卡最佳導演的趙婷說的話，而且這些謊言是中國政府在製造及宣傳的。27日內中國又在韓日中高峰會上，搞這種製造謊言的國際笑話。在韓中峰會後，中國的官媒報導：「尹錫悅表示：韓方堅持一個中國原則，這一立場沒有改變。」但是韓國總統府公布的韓文資料，尹錫悅只是說：「將一如既往堅定致力於發展韓中關係。」但是中國卻在這句話前面單方面加了「韓方堅持一個中國原則」的句子，這也引起韓媒批中國非常嚴重外交失禮。

北京惡意曲解尹錫悅（左）的發言，目前已透過中國操縱的全球華文媒體，在世界做大外宣的謊言認知作戰。右為中國國務院總理李強。（美聯社）

扭曲2758號決議文一樣的謊言操作：「尊重」一中原則，不代表「接受或承認」一中原則

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1992年韓中建交後，韓國對台灣的立場，一直依循建交公報第三條：「韓國承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場。」因此27日韓國外交部對此事件的説明是：「自韓中建交以來，我國始終堅持一個中國的立場，此次會談中亦重申了這一立場」，但是「堅持一個中國的立場」大不同於「堅持一個中國原則」。因為北京主張的一中原則是三段話：「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分」，但是韓國所說的「堅持一個中國的立場」，僅只是指前二段話；至於第三段話「台灣是中國的一部分」，韓國一貫態度是「尊重中方之立場」。然而「尊重」不代表「接受或承認」，中國政府控制的官媒自行塞了「韓方堅持一個中國原則」到尹錫悅嘴中，這和北京扭曲2758號決議文的謊言操作一樣，該決議文一字也沒提到台灣，但中國卻一再大言不慚的說謊宣傳該決議文決定了「台灣是中國的一部分」。而全球只有約50個國家承認北京的一中原則，這只佔全球193個國家的26%，七成多國家是用「認知」「理解並尊重」「留意到」北京的一中原則，或建交公報上不提台灣，來處理其對台灣的立場，但中國卻一再謊稱「一中原則是國際共識」，26%是多數嗎？

可悲的是台灣有媒體配合中國的謊言來認知作戰

北京惡意曲解尹錫悅的發言，目前已透過中國操縱的全球華文媒體，在世界做大外宣的謊言認知作戰。這些媒體受北京控制，尚可理解。但令人遺憾的是，在台灣這樣自由多元的地方，居然有親中媒體直接以「韓堅持一中原則未變 堅定發展兩國關係」為標題報導此事，這若非無知，便是刻意在配合中國的謊言來認知作戰。

（作者為台灣大學政治學系副教授）

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