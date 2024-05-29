晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國是個充滿謊言的國家

2024/05/29 10:22

◎陳世民

標題是2021年首位亞洲和華人女性獲得奧斯卡最佳導演的趙婷說的話，而且這些謊言是中國政府在製造及宣傳的。27日內中國又在韓日中高峰會上，搞這種製造謊言的國際笑話。在韓中峰會後，中國的官媒報導：「尹錫悅表示：韓方堅持一個中國原則，這一立場沒有改變。」但是韓國總統府公布的韓文資料，尹錫悅只是說：「將一如既往堅定致力於發展韓中關係。」但是中國卻在這句話前面單方面加了「韓方堅持一個中國原則」的句子，這也引起韓媒批中國非常嚴重外交失禮

北京惡意曲解尹錫悅（左）的發言，目前已透過中國操縱的全球華文媒體，在世界做大外宣的謊言認知作戰。右為中國國務院總理李強。（美聯社）

扭曲2758號決議文一樣的謊言操作：「尊重」一中原則，不代表「接受或承認」一中原則

1992年韓中建交後，韓國對台灣的立場，一直依循建交公報第三條：「韓國承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場。」因此27日韓國外交部對此事件的説明是：「自韓中建交以來，我國始終堅持一個中國的立場，此次會談中亦重申了這一立場」，但是「堅持一個中國的立場」大不同於「堅持一個中國原則」。因為北京主張的一中原則是三段話：「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分」，但是韓國所說的「堅持一個中國的立場」，僅只是指前二段話；至於第三段話「台灣是中國的一部分」，韓國一貫態度是「尊重中方之立場」。然而「尊重」不代表「接受或承認」，中國政府控制的官媒自行塞了「韓方堅持一個中國原則」到尹錫悅嘴中，這和北京扭曲2758號決議文的謊言操作一樣，該決議文一字也沒提到台灣，但中國卻一再大言不慚的說謊宣傳該決議文決定了「台灣是中國的一部分」。而全球只有約50個國家承認北京的一中原則，這只佔全球193個國家的26%，七成多國家是用「認知」「理解並尊重」「留意到」北京的一中原則，或建交公報上不提台灣，來處理其對台灣的立場，但中國卻一再謊稱「一中原則是國際共識」，26%是多數嗎？

可悲的是台灣有媒體配合中國的謊言來認知作戰

北京惡意曲解尹錫悅的發言，目前已透過中國操縱的全球華文媒體，在世界做大外宣的謊言認知作戰。這些媒體受北京控制，尚可理解。但令人遺憾的是，在台灣這樣自由多元的地方，居然有親中媒體直接以「韓堅持一中原則未變 堅定發展兩國關係」為標題報導此事，這若非無知，便是刻意在配合中國的謊言來認知作戰。

（作者為台灣大學政治學系副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書