晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》醫療命運的枷鎖 醫糾的省思

2024/07/03 05:30

◎ 林應然

醫療是高風險行業，一是要面對被傳染的風險，一是要面對醫療糾紛。最近大里仁愛醫院因為接生疏失，法院判醫師、院方必須賠償父母一四○四萬元，引起醫界震撼。廿多年前，也曾有一例麻醉醫師插管失敗造成植物人的案件，後來被判四千多萬，這些案例或多或少都是造成醫界「四大皆空、五大皆空」的原因，筆者身為兒科醫師，一來感受父母喪子之心痛，二來也感受產科醫師的煎熬。

大里仁愛醫院事件在刑事部分雖獲不起訴處分；但民事部分，法院認為醫師及院方在醫療過程中的確有過失，因判決必須賠償。雖然官司尚未定讞還可上訴，但筆者心有戚戚焉。本來舉證接生疏失的責任是原告父母，但此案的法官要求舉證責任必須轉換，由醫師舉證證明其醫療過失與病人死亡間無因果關係，這個責任轉換雖有根據，但也將有重大影響，因為通常法界有個名言：「舉證之所在，敗訴之所在。」，要醫師自我舉證其醫療行為與病人死亡間無因果關係也是一大壓力，因為醫療行為帶有許多不確定性，要完全排除其因果關係也常很難。

再者，此案的賠償金額是以父母年滿六十五歲後，有請求死者扶養之權利，再以父母之平均餘命乘以台灣平均每人消費支出，得出受有扶養費損害各五六○萬六二四三元及六三七萬一三九九元，再加上醫療費一萬四四五八元、喪葬費五萬二六○○元、精神慰撫金每人各一百萬。筆者深信，金錢無法挽回生命與精神的折磨，當事人應該寧可有活生生的子女，不願有此金額賠償，但也為將來的婦產科醫師命運深表憂心。在麻醉醫師插管失敗造成植物人判賠四千多萬的案件中，法官對賠償的計算方式又與此案不同，是計算傷者餘命尚有多少年，再乘以其每年的工作收入，再加上後續醫療照顧費用及精神損失，因此得出四千多萬的數字，這些案件都一定會左右醫學生的志願選項。

感慨，醫療若有疏失動輒千萬賠償，但若救活一個人卻只有卑微的收入，能否也請國家制定一個法律，被救活的病人其餘生所賺的錢也要提供一定的比率給醫療人員，因為若沒有醫療人員救活他，他是沒有辦法賺錢的。以示公平相待。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長、台灣兒科醫學會監事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書