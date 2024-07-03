自由廣場》醫療命運的枷鎖 醫糾的省思

◎ 林應然

醫療是高風險行業，一是要面對被傳染的風險，一是要面對醫療糾紛。最近大里仁愛醫院因為接生疏失，法院判醫師、院方必須賠償父母一四○四萬元，引起醫界震撼。廿多年前，也曾有一例麻醉醫師插管失敗造成植物人的案件，後來被判四千多萬，這些案例或多或少都是造成醫界「四大皆空、五大皆空」的原因，筆者身為兒科醫師，一來感受父母喪子之心痛，二來也感受產科醫師的煎熬。

大里仁愛醫院事件在刑事部分雖獲不起訴處分；但民事部分，法院認為醫師及院方在醫療過程中的確有過失，因判決必須賠償。雖然官司尚未定讞還可上訴，但筆者心有戚戚焉。本來舉證接生疏失的責任是原告父母，但此案的法官要求舉證責任必須轉換，由醫師舉證證明其醫療過失與病人死亡間無因果關係，這個責任轉換雖有根據，但也將有重大影響，因為通常法界有個名言：「舉證之所在，敗訴之所在。」，要醫師自我舉證其醫療行為與病人死亡間無因果關係也是一大壓力，因為醫療行為帶有許多不確定性，要完全排除其因果關係也常很難。

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再者，此案的賠償金額是以父母年滿六十五歲後，有請求死者扶養之權利，再以父母之平均餘命乘以台灣平均每人消費支出，得出受有扶養費損害各五六○萬六二四三元及六三七萬一三九九元，再加上醫療費一萬四四五八元、喪葬費五萬二六○○元、精神慰撫金每人各一百萬。筆者深信，金錢無法挽回生命與精神的折磨，當事人應該寧可有活生生的子女，不願有此金額賠償，但也為將來的婦產科醫師命運深表憂心。在麻醉醫師插管失敗造成植物人判賠四千多萬的案件中，法官對賠償的計算方式又與此案不同，是計算傷者餘命尚有多少年，再乘以其每年的工作收入，再加上後續醫療照顧費用及精神損失，因此得出四千多萬的數字，這些案件都一定會左右醫學生的志願選項。

感慨，醫療若有疏失動輒千萬賠償，但若救活一個人卻只有卑微的收入，能否也請國家制定一個法律，被救活的病人其餘生所賺的錢也要提供一定的比率給醫療人員，因為若沒有醫療人員救活他，他是沒有辦法賺錢的。以示公平相待。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長、台灣兒科醫學會監事）

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