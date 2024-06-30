自由開講》積極獎勵本土語言教學 創造教育與長照紅利

◎劉承賢

國際上許多語言學研究指出，能在日常生活當中經常且流利地使用一種以上的語言，能讓孩童在解決衝突能力、管理能力的發展上較快、較佳，而且在老年時得到失智症、阿茲罕默症的時間平均可延緩3.5年到5年之久。

高雄市將成立全台第一所台語實驗小學，圖為小學生上課情形。（資料照）

以台灣的環境，除了華語，能讓絕大多數民眾經常且流利使用的第二語絕對是可融合於社區、家庭中的本土語言，而非英語；基於實證，本土語言具有的教育紅利及長照紅利，值得政府大大重視。

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本土語言的傳承關鍵在於「多方使用」，在學校使用本土語言進行各科目教學，是讓多數時間待在學校的學童習得本土語言的重要管道。目前除了客委會持續補助班、校以客語為教學語言進行教學，此前新聞報導，高雄市也將成立首間台語實驗小學，但以目前的政策來看，仍有很大的推進空間。

積極投入數倍於過去打壓本土語言的資源」方能實現語言的轉型正義

畢竟政府曾透過龐大的行政資源打壓本土語言，對本土語言的復振，政府不應只是「樂觀其成」的態度，而是應根據《國家語言發展法》，「積極投入數倍於過去打壓本土語言的資源」，方能實現語言的轉型正義，並把握本土語言帶來的教育及長照紅利。

一般民眾對本土語言的價值認知有限，因此政府不應只是「容許」以本土語言進行各科目教學的班、校設立，而是應積極給予這類的班級或學校大幅的獎助，包括：學生學雜費與書籍費全免，並另外提供補助金與獎學金；而教職員應有額外的語言加給及考績上的額外鼓勵等等；其獎助幅度應達到使民眾及教職員趨之若鶩的程度，方能改變一般民眾及教育從業人員的意願，也才能彰顯政府重視本土語言復振的決心。

目前的大環境已不可能有任何孩子不會流利的華語，但不會任何本土語言的孩子卻漸成常態。讓孩子至少能流利地使用任何一種本土語言，這不只具有文化層面的意涵，更是福國利民的政策，政府應善加重視，亡羊補牢，時猶未晚。

（作者為台師大台文系副教授）

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