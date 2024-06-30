自由共和國》洪三雄／躲在陰影裡的 馬英九和「中國」國民黨

一個中華民國的卸任總統，乃竟趨炎附勢而對中國共產黨投懷送抱，說出如此不得體的言論，實在令人作嘔。圖為馬訪中與習近平二會。（資料照，直播截圖）

洪三雄／1970年台大法學院學生代表會主席

前言

馬英九是我台大法律系同學，當過「中華民國」總統。今年一月十日，在台灣總統大選前，他接受〈德國之聲〉訪問說：「就兩岸關係而言，『必須』相信習近平」。

當時我正共同主持「全球華文自媒體台灣大選觀選團」來台記者會。電視記者問我對此有什麼看法？

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我回答：「馬英九是中華民國的賊！」

一個中華民國的卸任總統，乃竟趨炎附勢而對中國共產黨投懷送抱，說出如此不得體的言論，實在令人作嘔。

一方面，頂著民意支持率最低僅「九．二％光環」的卸任總統，本應「不在其位，不謀其政」。但馬英九不改自學生時代不甘寂寞的個性，又來裝腔作勢、裝神弄鬼；二方面，年逾「從心所欲不踰矩」，竟還不知規矩和德行而大放厥詞。所以，我引用《論語》所謂：「鄉愿，德之賊也」、「老而不死是為賊」，來評論他是「中華民國的賊」！

總統大選底定之後，我看到馬英九又不安於室，頻頻對政局指指點點，乃有無法已於言者。

「國家認同」是中華民國

國民的共識

五二○賴清德就職演說，清楚提及：

一、「中華民國」台灣是一個主權獨立的國家，有主權才有國家。

二、根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

自稱「當過八年中華民國總統」的馬英九馬上跳出來抨擊這是「新兩國論」，進而指出：

一、大陸地區與台灣地區之間是一種特殊關係，絕對不是「兩個國家」。

二、兩岸雙方不是「兩個國家」，絕非「互不隸屬」。

吾人不禁質疑：

一、馬已擔任「八年中華民國總統」，顯然「中華民國就是一個主權獨立的國家」，馬氏才有機會參選並當選總統。當選總統就說自己是「中華民國」總統，卸任之後就否認「中華民國」是一個國家。斯人者而有斯言，首當唾棄者一。

二、馬說兩岸雙方不是「兩個國家」、絕非「互不隸屬」。依此推論：

（一） 馬不僅不認為中華民國是個國家，也認為「中華人民共和國」不是個國家。那麼請他告訴習近平。

（二） 馬氏否認「 」，反面來說就是主張「兩岸互相隸屬」。那就請馬勇敢的公開說：究竟是中華人民共和國隸屬於中華民國？還是中華民國隸屬於中華人民共和國？

以上二點，嚴重涉及「國家認同」。面對中共圖謀併吞台灣的嚴峻時刻，任何政黨都應該反併吞、護主權，不可為了政治利益而犧牲國家主權。口口聲聲作為「堂堂正正的『中國人』」的馬和他的中國國民黨，有必要對台灣同胞清楚交代，是否認同「中華民國」？

大家應該不會忘記，四十三年前中國國民黨強力推出的「愛國歌曲」《國家》，就是這麼唱的：「沒有國，哪裡會有家？」如今，當初高歌的國民黨要員，心裡還有沒有「中華民國」這個國家？到底你們是「台灣」的國民黨？或者只是中共在台代理人的「中國」國民黨？

「主權獨立」是中華民國的驕傲

賴清德總統日前接受《時代》雜誌專訪，提及在五二○就職演說中，有關「『中華民國』和『中華人民共和國』互不隸屬」論述，是根據事實陳述。

對此，馬的基金會蕭執行長跳出來指稱：「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」，絕對是「不同的概念」。此乃相當幼稚的文字遊戲。

實則，「中華民國」創立於一九一一年。中國共產黨以武力造反打敗中國國民黨，在一九四九年成立「中華人民共和國」，而中國國民黨則敗退台灣，延續「中華民國」。這是史實，不容狡辯。簡言之，中華民國已經是一一三年的國家，而中華人民共和國則只是七十五年的國家。國祚容或不同，其為「國家」則一。

因此，自一九四九年起，兩岸即因中共叛國而存在「二個國家」，從來「互不隸屬」。此一事實偏偏只有馬視而不見、只有中國國民黨睜眼說瞎話。「兩國論」自一九四九年起即自始存在，迄無新、舊可言，馬氏自創「新兩國論」，也太「新奇」了吧！

馬英九不敢認同「中華民國」是主權獨立的國家，也不敢正言「兩國互不隸屬」。只顧在夢囈夢語中自嗨：「兩岸是特殊關係」，國民黨也躲在這個莫名其妙的陰影裡搖尾乞憐。他們都只敢逞口舌之強，恣意以詞彙把戲游刃於兩國之間，企圖坐享牆頭草的好處而恬不知恥。當知孟子所言：「人不可以無恥，無恥之恥，無恥矣！」

結語

一、今年二月廿八日歐洲議會大會決議通過：

「台灣與中國互不隸屬，唯有台灣民選政府可在國際舞台代表台灣人，並譴責中國試圖以武力片面改變台海和平及穩定現狀」。

二、美國國務院亞太副助卿四月廿九日嚴正指出：

中華人民共和國為其自身利益，曲解、濫用聯合國二七五八號決議，錯將其與「一中原則」混為一談，錯稱這項決議反映出國際社會對「一中原則」的共識。

此一聲明明示二項重大意義：

（一） 二七五八號決議並未替中國的「一中原則」背書，不等於「一中原則」，也不代表國際社會對「一中原則」有共識。

（二） 二七五八號決議不是聯合國對台灣最後政治地位的立場。換言之，中共自吹自擂「台灣是中國的一部份」，純係子虛烏有。

最近，輝達執行長黃仁勳回台一再挺胸高呼：「台灣是世界最重要的國家之一」，台灣同胞聞之欣喜若狂。正當世界民主陣營都在為中華民國的主權獨立而破除中共的「一中原則」毒素，並且主張「台灣與中國互不隸屬」之際，馬英九及中國國民黨們，依然在編織唬人的「中國夢」，企圖「引清兵入關」作為其無德無能的解方。

唉！長年吃台灣的米，卻只會在台灣拉中國的屎。蔣介石、蔣經國在天有靈，豈能不為這些「中國」國民黨的酒囊飯袋掉下無奈的眼淚！

有一幅對聯這樣寫著：「馬英九禮義廉 國民黨一二五」。大家都知道什麼意思了吧？

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