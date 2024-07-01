自由廣場》（胡，怎麼說）拆朽樑，嚇壞朱立倫！

◎ 胡文輝

拆樑，因朽木不堪當棟樑，不拆樑，整間房子將腐敗倒塌。基隆市民理所當然要拆樑！

山海公民拆樑行動—罷免基隆市長謝國樑，連署公民人數達三萬六千人，跨過罷免案第二階段門檻，理直氣壯、勇敢堅定挺進第三階段罷免投票。

請繼續往下閱讀...

拆樑跨過連署門檻，嚇壞朱立倫、傅崐萁！國民黨慣性就是嚇壞更使壞，卻不悔過向善，於是，不擇手段救「朽樑」的兩個「垃圾步」就急急祭出，一是藍委提案要把罷免門檻拉到像山高，本週就插隊提前審查。二是朱立倫人馬放話威脅罷免民進黨籍基隆市議長童子瑋以反制。

朱立倫若要「罷童子瑋、救謝國樑」，何不快快發動？拆樑是民間山海公民發動，你罷童反制，雖報復搞錯對象，但既然是最大黨動員，請快快完成一階提議、二階連署，趕上進度，兩個月後，「拆樑、罷童」兩個罷免案就可同一天投票，讓基隆市民做裁判！朱立倫敢嗎？不敢就是小孬孬！

藍白日前才用骯髒手段通過國會濫擴權法案，沒收程序正義，不經實質論辯，多數暴力強暴式通過，這回拆樑的民意來勢洶湧，國民黨看來又要骯髒手段再現、垃圾故技重施！白八是否依然「傅隨組織」，追逐骯髒、與垃圾同進出？傅黃又帶頭修法、無恥無下限只為救那根爛到底的「朽樑」？大家且拭目以待！

藍白強暴式通過的國會濫擴權法案，程序不公不義，實質更破壞權力分立、毀憲亂政、侵害人權，違憲事實彰彰明甚，藍白卻片面強辯意圖卸責，還誣指那些都是綠營過去要的，但比較條文內容，就可知道藍白信口雌黃、謊言欺世。

這回修法要把罷免門檻拉到比山高救「朽樑」，傅總召領軍的藍黨團竟故技重施，聲稱藍版修法未變更罷免同意票超過原選區總人數四分之一即為通過的門檻，這真的是說謊都不打草稿，如惡狗亂咬，因為連領銜提案的藍委許宇甄都說，現行門檻太低、所以要修法補救。

藍委版選罷法修訂草案中要求增列「罷免同意票數須高於當選時的票數」，就狠狠打臉傅總召的藍黨團，增列這一條，罷免門檻就提高一倍以上，卻還睜眼說瞎話、謊稱沒變更，令人質疑舔共舔多了，才會死學死用中共那套低級騙術搞認知戰？

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法