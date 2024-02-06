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自由廣場》（北社評論）本土語言教育的現況與展望

2024/02/06 05:30

◎ 黃修仁

本土語言教育自二○○二年進入校園成為國民小學正式課程，至今已近廿二年，期間經馬政府八年的空轉，一路走來可謂跌跌撞撞；然台灣是個多元族群的社會，尊重多元語言文化已成現代民主國家的普世價值。

二○一六年本土政黨再度執政，二○一九年由文化部推動的《國家語言發展法》立法且公布施行，教育部亦確定本土語言（台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語）列入國高中必修課程，每週一節並自一一一學年度起全面實施。消息傳來可謂振奮人心，這是多少關心台灣主體性文化與教育的民間團體、專家學者及有志之士，經無數的折騰、奮戰，與政府主管機關通力合作得來的，至此，台灣的所有本土語言皆為國家語言，地位與權利獲得保障，國小的本土語課程亦得以延伸至國、高中不至斷層。

甫上路一年多的國、高中本土語課程，實際教學現場又是如何呢？首先面臨的是龐大師資來源問題，本土語師資，主要是取得本土語能力檢定中高級認證的在職教師兼任、教學支援人員、持本土語教師證之教師。儘管大學端設立第二專長學分班，但因學校本土語師資開缺名額微乎其微，甚至甄試進來的老師，未能專才專用，他們縱有傳承本土語的熱情卻難展專才，實乃國家人才資源的浪費。

其次，教材內容偏難，且高中因國中三年的斷層，國中也可能因國小階段選不同的本土語或新住民語課程，而無法銜接，加上本土語非考試科目，且缺乏與日常生活連結，令第一線教師頗有挫折感。期望政府及出版商能針對缺失有效改善。

雖然政策推行初期配套措施尚有不足，我們仍非常肯定政府實現落實平權、保護瀕危語言文化的決心。我們不能等全部都到位了才要施行，國小本土語教育走過廿二年，現今體系已非常成熟，就是一面最好的鏡子，相信國、高中的本土語教育亦會如同國小一樣，漸趨完善。

展望未來，冀望政府能具體落實《國家語言發展法》所規範的內容，並儘速廣開本土語教師缺額，提供本土語相關系所師培生一展長才的機會，以填補現場的師資缺口，為本土語復振注入新活力。

（作者為北社副社長）

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