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自由廣場》建立新詞彙 台灣母語的現代化

2024/02/16 05:30

◎ 葉欣怡

語言須與時俱進，否則在現代生活中將難以使用，導致溝通困難，最終可能衰亡。因此，除了母語教育，須盡快建立新詞彙供大眾使用。

然而，我們心中對母語的偏見和自卑感是個困難點。可能認為母語只適用於描述過去的人、事、物。

語言學家劉賢承教授曾致函高雄捷運工程局，建議在台語播音時，應使用「輕鐵（khin-thih）」而不是轉換成華語。然而，工程局回應是「若直接音譯台語，易使旅客誤解。」但是，「輕軌」一詞起初不也是華語中的新詞嗎？為什麼台語必須永遠躲在華語的陰影下？

原民會與教育部自一○四年度起共同合作推動族語新創詞計畫，委由原民會原住民族語言研究發展中心成立各族語「新詞創制小組」，以避免各原住民語言無法應對現代生活和溝通需求，造成斷層。近年，公視台語台也邀請專家學者定期召開會議，討論新興詞彙的適當台語用法，並建立詞庫供民眾查詢使用。建立新詞庫需跨領域合作，包括語言學家、教育機構和政府部門，共同制定並推廣語言標準，以確保語言的一致性和溝通的有效性。

根據憲法對族群平等的精神，及「國家語言發展法」對國家語言的維護，我們不應只做表面文章，應真正創造新詞，並在日常生活中加以使用及推廣，方能使語言得以生存。

（作者為台南種籽創意繪本手作坊負責人）

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