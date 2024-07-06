自由開講》百萬賽鴿斷魂海上 龐大賭金誘犯罪

◎Jason Baker

禁止海上賽鴿公投第一階段倒數四天，在社群媒體上可以看到許多動保團體分享了PETA於2014年的海上賽鴿調查。 當時，該調查引發了國際社會譁然，讓大眾透過影像第一次瞭解海上賽鴿的脈絡以及殘暴。台灣刑警隊突擊了全台各地對賽鴿協會、俱樂部，依涉嫌賭博、違反動物保護法等罪逮捕了協會、俱樂部幹部以及參與者。

禁止海上賽鴿公投文宣。（PETA 亞洲善待動物組織官方臉書）

相隔近10年，遺憾的是賽鴿在台灣的現況依然未改變，每年仍有數以萬計的鴿子被飼養在頂樓的鴿舍，一到賽季就被帶往公海進行比賽，最終不是因失去體力、方向落海而亡，就是因輸了比賽遭到扭斷頭的噩運。

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鴿子天生有很強的歸巢性以及導航能力。時間久了， 鴿子會對鴿舍產生一種家的觀念，賽鴿比賽就是利用鴿子的天性進行博弈。海上競賽的距離可長達350公里，要返巢得連續飛行8小時以上。更殘酷的是，台灣賽鴿賽制規定出賽的幼鴿年齡必須在半年以下，以及無論天氣多惡劣都要進行比賽。許多幼鴿在陌生的海上不僅得面對極端的氣候，一旦失去了方向或體力，就會會落水而亡。無論在哪一季比賽，大約只有百分之一的鴿子會返回。

海上賽鴿不僅危害了鴿子的生存權，其競賽獎金到地下賭金利益龐大，有時候甚至高達上億新台幣，因此經常造成第二波犯罪行為，包括綁架鴿子勒索贖金、敲砸、威脅、作弊、給鴿子下藥等。終究，海上賽鴿造就了少數人的利益，卻敗壞了社會風氣以及台灣的國際名聲，這必然得終止。

很慶幸的是，台灣動保團體發起了禁止海上賽鴿公投，這是下架這殘暴、長期傷風敗俗且非法博弈的好機會，我們都有義務為這次的公投盡一份心力。

（作者為PETA亞洲善待動物組織副總裁）

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