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自由開講》藍營計畫毀掉憲法法庭？／臺灣憲政民主的棺材釘！

2024/07/05 11:22

◎一個律師的筆記本

眼前的《憲法訴訟法》修訂提案，實質上會造成廢掉憲法法庭的效果。

《憲法訴訟法》第30條規定：「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」其運作門檻是採取「現有」總額，而不是大法官在「編制上」的總額（15人，參憲法增修條文第5條）。也就是說，即使發生大法官死亡、出缺、或其他因故無法參與審判的情形，憲法法庭還是可以靠現有的大法官繼續運作下去。

這有一個重要作用，就是防止野心家藉由杯葛新任大法官人事任命、甚或行刺大法官等手法，凍結憲法法庭的運作。這是一個風險防範機制，否則憲法法庭就很容易會因為一些小手段而陷入癱瘓，風險實在太大太大。

然而，這次的提案，卻是要直接在《憲法訴訟法》裡面插入一個文義上、法理上都不通的條文，規定：「本法所稱大法官現有總額，係指憲法增修條文第5條所定大法官人數。」

姑且不論這個條文在文義上有矛盾（現況有多少人就是多少人，這才叫「現有」，怎麼會用編制總額來認定「現有」總額？），但這樣一來，倘若立法院遲不通過新任大法官的任命案，故意讓憲法法庭遇缺不補，湊不滿原編制三分之二以上的人來開會，憲法法庭就等於廢掉了。這個國家的司法審查機制，就此告終。

這很明顯是要刻意摧毀法秩序的風險防範機制，達成破壞權力分立的目的。一批大法官在今年即將任滿，這個危機，就在眼前。

國民黨立委翁曉玲（中）近日提案修改憲法訴訟法，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人，但遭民進黨團批評破壞憲政運作，意圖杯葛大法官人事案。（資料照）

這是在為建立專制政權打造基礎，一步一步，把憲政民主的各個環節拆解掉。一開始，他們創造出集立法與執法於一身、而且毋庸受《刑事訴訟法》拘束的國會調查權。這是自肥擴權，但他們稱之為「國會改革」。

接著，他們要把人民的罷免權沒收。

然後，他們要毀掉憲法法庭。

這樣一來，他們所主導的國會，就成為集立法、執法大權於一身的超級憲政怪物，人民的罷免權動不了，憲法法庭也管不了。如果說先前的自肥擴權案是打開專制之門的鑰匙，那這次的憲法法庭癱瘓案，就是臺灣憲政民主的棺材釘。

（作者提供／法案出處請參「立法院議事及發言系統」）

（作者提供／法案出處請參「立法院議事及發言系統」）

等四年之後就好？

很抱歉，照這個計劃走下去，四年之後不會有真正意義的選舉了。或者說，不用等四年。

倘若沒有人阻止他們的話。

註：法案出處請參「立法院議事及發言系統」。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本：憲政民主的棺材釘！

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